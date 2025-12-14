台南聖誕燈節中西區運河河樂燈區聖誕點燈 市長與市民共享佳節喜悅

記者許旗成/台南報導

「2025台南聖誕燈節—中西區運河河樂燈區」今(14)日正式點燈，由台南市長黃偉哲主持點燈儀式，並與觀光旅遊局長林國華、台南市基督教協進會理事長高敏智，以及立委陳亭妃、議員沈震東、李啟維、陳怡珍、周嘉韋，立委林俊憲服務處及各議員服務處代表等貴賓共同參與。眾人在溫馨祝福的氛圍中，一同點亮象徵希望與祝福的聖誕樹，與市民共享聖誕佳節的喜悅。



市長黃偉哲表示，在這充滿感動的點燈時刻，感謝一路以來的守護與祝福，願台灣、台南與市民朋友都能平安健康、喜樂同行。面對快速變動的世界，更要珍惜家人與身邊的人，跨年將至，也預祝大家迎向嶄新的一年，充滿希望、平安與力量。

市府團隊每年12月皆精心規劃「台南聖誕燈節」與跨年系列活動，結合主題燈飾、點燈報佳音、聖誕市集、親子同樂及演唱會等多元內容，不僅為歲末節慶增添溫馨亮點，也展現台南城市中跨宗教、跨社群合作的凝聚力，帶動觀光人潮、活絡城市經濟。誠摯邀請市民與遊客攜家帶眷走訪台南，共度溫暖幸福的聖誕季，創造美好冬日回憶。

觀旅局指出，今日系列活動自下午3時起熱鬧展開，由多個教會團體共同參與，在現場規劃聖誕闖關遊戲攤位，吸引親子同樂；同時設置超過30家攤位的「聖誕甜蜜市集」，提供聖誕特色商品與手作禮品，營造歡樂聖誕氛圍。晚會自18時30分正式登場，由台南市基督教協進會統籌節目規劃，邀請台南各區教會團體接續上台演出，帶來精彩音樂、舞蹈、戲劇等多元表演，與融合9個不同族群的原民及新住民共舞，展現台南多元文化的美麗與共融。備受矚目的點燈儀式於晚間20時30分正式舉行，在現場民眾與表演團隊的共同倒數下，「光之旅程」主題聖誕樹璀璨亮起，照耀整個運河河樂燈區，為台南帶來溫馨、歡樂與平安的節慶祝福。

觀旅局表示，為營造城市節慶氛圍，觀旅局每年都在這個季節，與教會團體共同準備，為市民及遊客打造歲末節慶活動觀光亮點。12月聖誕至跨年期間，聖誕燈節主題燈飾從溪北到溪南點亮整個台南市，讓市民有多處夜間休憩的場域，聖誕周末除了點燈晚會還有聖誕甜蜜市集、報佳音等活動，喜歡節慶歡樂氛圍的民眾千萬不能錯過。

此外，冬季正是造訪台南的好時節，除參與聖誕與跨年活動外，也可安排泡溫泉、品嚐美食，選購當季盛產的青皮椪柑、香甜柳丁，以及享譽國際的東山咖啡與滋補桂圓。市府誠摯邀請全國民眾在涼爽宜人的季節來到台南，與家人朋友漫步街區、參加熱鬧活動，共度溫馨歡樂的聖誕跨年佳節。

12月活動精彩豐富，更多旅遊相關資訊可至觀旅局官網《台南旅遊》及交通局《運轉台南好交通》粉絲專頁查詢交通資訊，歡迎民眾在聖誕與跨年假期走訪台南，盡情享受美食、美景與滿滿節慶氛圍。