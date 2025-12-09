台南聖誕燈節點燈 黃偉哲邀共度溫馨佳節

台南市長黃偉哲表示，為讓民眾感受節慶氣氛，市府在每年12月規劃「台南聖誕燈節」及「台南好Young耶誕跨年系列活動」，邀請市民在溫馨氛圍中迎接新年，期盼吸引觀光客來訪，歡迎一同來台南共度歡樂佳節。

台南市長黃偉哲表示，期盼吸引觀光客來訪，一同來台南共度歡樂佳節。圖片來源｜台南市政府提供

觀光旅遊局表示，新營文化中心暨綠川廊道燈區在點燈當天現場，有聖誕甜蜜市集和愛心義賣攤位，吸引大小朋友前往挑選聖誕小禮品，晚會表演由天主教台南教區規劃精彩演出，隨後在眾人齊心倒數之下，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道，讓現場頓時充滿聖誕佳節的平安祝福。

新營文化中心廣場兩旁的綠川水岸廊道，充滿聖誕佳節的平安祝福。圖片來源｜台南市政府提供

觀旅局指出，運河河樂燈區在12月14日點燈當天，將安排敬拜詩歌、舞蹈表演及點燈儀式，並結合園遊會闖關遊戲、聖誕甜蜜市集攤位與胖卡美食餐車，讓民眾能歡度週末聖誕假期。此外，12月25日將在新營文化中心廣場舉辦「聖誕甜蜜市集&報佳音晚會」，整個12月充滿著節慶溫馨氣氛。

運河河樂燈區在點燈當天安排敬拜詩歌、舞蹈表演及點燈儀式，讓民眾歡度週末聖誕假期。圖片來源｜台南市政府提供

更多聖誕點燈及耶誕跨年系列活動，可至台南市政府官網、觀光旅遊局「台南旅遊」網站，以及交通局「運轉台南好交通」粉絲團查詢，歡迎大家來台南品味美食旅遊過佳節。

