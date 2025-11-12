台南聘交通助理員後開單數量增 黃偉哲：先暫停將檢討分工

穿著橘色背心，巡邏台南街頭小巷，他們是台南市府增聘的交通助理員，具備取締違規開單的權限，自從8月上線後月平均開單數增加54％，引發民怨。

對此台南市長黃偉哲表示，在檢討相關執勤與權限分工之前，將停止執行違規開單工作。

台南市交通警察大隊行政組長陳雅盈回應，「主要目的在協助維持交通秩序與安全，減輕第一線員警的負擔，為兼顧交通秩序維護與民眾觀感，對於交通助理人員的工作本局會持續滾動檢討。」

不過民間團體則認為，交助員能減輕員警負擔，且取締違規是法定職權，也沒有開單的業績要求，突然束縛執法工作對台南的交通環境有害無益。

台南市人本交通促進協會理事長林詠軒認為，「如果是有爭議的地方，我們應該要更細緻去討論這些爭議來自哪裡，片面地暫停交通助理員開單勤務，我們認為非常遺憾。」

交通助理員表示，「因為我們都出去巡邏，如果說沒有違規單子根本就開不出去，然後如果說現在是因為是有壓力的問題，我們目前沒辦法出去開單，但是我們還是以協助警察勤務為主。」

目前全台6都除桃園外其餘5都均聘用交助員，但工作性質不盡相同，僅台北、台南協助違停開單。

台南市交通警察大隊也表示，交助員不只協助違停取締，還包含路口交通秩序維護、交通安全宣導等共7項任務，市區配置交助員的轄區8至9月發生的死傷事故也較去（2024）年同期減少1.9％。

