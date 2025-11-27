台南職訓成果展登場 蔬食料理與皮革手作展現學習力

伽碩企業職訓「低碳健康蔬食料理技能班」成果亮眼。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康、新化綜合報導

台南市政府勞工局職訓就服中心委託伽碩企業辦理的「低碳健康蔬食料理技能班」，日前舉行成果義賣展。委託社團法人中華職訓教育發展協會辦理的身心障礙者職訓-居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班結訓發表成果。

「低碳健康蔬食料理技能班」以低碳飲食與健康生活為核心，課程結合理論與實作訓練，引導學員從食材挑選、食品安全、營養計算到料理創作全方位學習，透過系統化培訓，使學員能因應市場需求，提升就業能力與創業潛力。

成果展當日，學員以團隊方式規劃義賣活動，推出義式香料烤雞排便當、起司火腿煎豬排便當、素佛跳牆，以及冷泡青茶與烏龍茶等品項，廣受來賓好評，成功讓低碳飲食理念走入日常。展示作品亦包括銀耳湯、麻婆豆腐、乾炒素小魚乾、地瓜餅、三絲蒸蛋、三杯雞腿杏鮑菇、櫛瓜美奶滋、炸豆腐、青椒炒杏鮑菇條、奶油雞肉燉白菜等多樣料理，完整呈現學員的創意與扎實技術。

居家服飾皮革藝品手工縫製培訓班教導學員們充分了解相關專業技能，將所學融會貫通，進而適應目前市場需求，提升自我價值；除了幫助他們進一步融入社會及職場以外，在自身的商品納入台南的各種元素創造，逐步發展至更進階的設計與製作，打造獨一無二的品牌奠定市場基礎穩定創業路程。