台南肉品市場湧入2千頭豬隻 排隊名店「阿明豬心冬粉」11／8復業

閉關15天，台南的運豬車通過隧道消毒踏出大門。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

7日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，台南肉品市場同步復業，閉關15天的豬隻們今天由運豬車通過隧道消毒後出門。而先前受到這波疫情影響的台南知名小吃「阿明豬心冬粉」，在店門口擺出「台灣加油」公告暫時休息，今天也預告8日恢復營業，不少饕客開心表示「開吃了！」

台南肉品市場7日拍賣總量為2000頭豬，其中1500頭屠宰後進入消費市場，另500頭則於拍賣後由肉品加工冷凍廠屠宰，後續控管出貨將視市場價格、市場調配量能再做滾動式調整。

廣告 廣告

不少使用豬肉的小吃業終於等到溫體豬肉回歸，原先受到禁令衝擊，不得不放假，如今隨著解禁，也趕忙預告回歸。台南保安路上知名的排隊名店「阿明豬心冬粉」今天傍晚已率先在臉書宣布「11月8日開始營業囉！」不少網友也呼應「準時報到」、「太棒了，開吃囉！」

更多中時新聞網報導

NBA》席亞卡致勝三分彈 溜馬踹勇士開胡

噪音車最高罰3萬6 年犯2次可吊扣牌照

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇