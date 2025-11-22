台南胡麻季安定區壓軸登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南胡麻季產業文化活動接力登場，安定場「幸胡饗宴 相約安定」，今(22)日在安定區公所西側停車場登場，台南市長黃偉哲特別到場致意，並推薦各地民眾前來安定選購胡麻產品，感受胡麻的溫暖與盛宴。
黃偉哲表示，胡麻在台南有四大產區，包括安定、西港、善化，以及後來加入的佳里區，看到胡麻節活動現場吸引許多民眾，顯見台南的胡麻製品是「頂港有名聲、下港上出名」，不管是麻油、清麻油或各式產品，都非常優質，歡迎各地消費者踴躍購買。
農業局指出，台南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1,215公頃，約占全台灣68%，其中在安定區胡麻種植面積為93公頃。安定區農會區多年來致力推廣胡麻產業，與農民契作栽種、榨油、產銷，推出多款「芝麻安心」系列禮盒，深受消費者青睞，是歲末送禮與自用的絕佳選擇。
台南胡麻季產業文化活動安定場今年以「幸胡饗宴 相約安定」為主題，現場匯聚多項胡麻農特產品展售與精彩表演，還規劃一系列胡麻相關活動，包括限量限量麻油椪餅蛋、陶瓷彩繪DIY及四健會體驗活動等。現場除了有胡麻商品優惠外，民眾購買農會商品滿500元可獲得一張摸彩券，精采活動與好康不斷。
安定區農會表示，提貨券及品嘗券僅限活動當日使用，且數量有限，僅提供前100名完成打卡上傳的民眾，歡迎鄉親朋友們把握機會，攜家帶眷一同前來胡麻花田拍照留念、逛市集，感受安定在地農產品的魅力，並把豐富好禮帶回家。
