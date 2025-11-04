台南胡麻季11月飄香登場 黃偉哲邀全民共享「幸胡之味」

台南市為全國胡麻最大產區，因應胡麻產季來臨，市府將於11月起連續3個週末在善化、西港、佳里及安定等區辦理「2025台南胡麻季「幸胡之味」活動，台南市長黃偉哲出席宣傳記者會，邀請民眾把握機會選購優質且優惠的國產胡麻產品，品味台南特有的「幸胡之味」。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 台南市為全國胡麻最大產區，因應胡麻產季來臨，市府將於11月起連續3個週末在善化、西港、佳里及安定等區辦理「2025台南胡麻季「幸胡之味」活動，台南市長黃偉哲今(4)日出席宣傳記者會，邀請民眾把握機會選購優質且優惠的國產胡麻產品，品味台南特有的「幸胡之味」。

黃偉哲表示，台南為全國首屈一指的胡麻產區，不僅量多且質佳，除了廣為人知的胡麻油，農會更開發多元化產品，從傳統的芝麻包到今年的芝麻燒賣，一直不斷推陳出新，積極研發新產品。此外他也強調，胡麻不管搭配麵食或糕點，或加工成芝麻粉加牛奶、糖果，風味都非常好，希望未來能持續研發更多用途，讓台南胡麻的好更廣為人知。

廣告 廣告

由於今日適逢韓國貿易商蒞府拜會，黃偉哲也特別邀請他們至記者會現場，並透過翻譯介紹台南胡麻特色，現場提供的多項胡麻產品試吃，獲得韓國貿易商一致肯定。

農業局長李芳林指出，台南市胡麻種植面積約 1,215 公頃，占全台約 68%，為國內主要胡麻產地。佳里、安定、善化及西港等主要產區，長期推動胡麻契作及加工，從產地到餐桌，縮短食物里程，保留胡麻的天然香氣與風味，並確保食用安全，推薦民眾選購國產胡麻，香氣濃郁、品質優良，其風味更勝進口產品。

農業局說明，今年胡麻季各區舉辦時間為11月8日在善化區農會；11月15日在佳里體育公園；11月15、16日連續2天在西港區農會後營倉庫；11月22日在安定區公所西側停車場旁。各場活動皆有各區獨特的胡麻產品展售及優惠。

善化場推出購買善化區農會胡麻產品滿1,000元即可獲得100元園遊券1張！活動中也將提供1,500份美味胡麻料理-土魠魚海鮮麻油麵羹，免費供民眾品嘗，另規劃胡麻榨油、芝麻醬、棉花糖等DIY體驗、農特產品展售市集。

佳里場規劃胡麻Q餅親子DIY活動，並提供限量胡麻香腸、麻油甜甜圈、麻油雞湯、胡麻冰淇淋等美食免費提供民眾品嘗及胡麻寶寶氣球免費發送，還有在地青農及商圈等農產品展售。

西港場免費提供限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食品嘗，活動期間購買農會產品滿額送限量後營7-11中熱拿鐵及DIY兌換券及摸彩券。另也將有青農、美食及文創攤位市集等豐富活動；而安定場有深受親子響應參與的麻油椪餅蛋DIY、陶瓷彩繪DIY及胡麻造型秀，增加活動趣味性，另外也提供限量麻油雞飯讓民眾免費品嚐，還有農特產品展售市集。

台南胡麻季活動將在11月連續3個週末登場，自善化(11/08)首先登場，將陸續於西港、佳里與安定等地接力登場，串聯成一場「香氣巡禮」的農遊盛會，讓民眾一站式體驗胡麻美食、DIY手作與農特展售，感受台南胡麻的香氣魅力與在地農業文化，黃偉哲市長熱情邀請全國鄉親來台南走訪產地、感受胡麻的香與純，體驗「幸胡之味」，來趟充滿幸福香氣的胡麻文化巡禮。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南行車糾紛 騎士暴走捶車窗！網友留言歪樓：手不會痛嗎？

瑪莎拉蒂男飆速衝撞女騎士後肇逃 深夜投案稱：怕高額賠償才逃跑