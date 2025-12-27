台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃

台南市 / 綜合報導

台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。

白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。

廣告 廣告

目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」

猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。

台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。

原始連結







更多華視新聞報導

雨炸台南！ 疑路滑自撞翻.鋰電池冒煙 4口倉皇逃

疑車速過快！自撞分隔島翻一圈起火 急拉出駕駛救命

轎車自撞分隔島 男駕駛酒測值超標送辦

