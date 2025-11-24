台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷

台南市 / 綜合報導

昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。

大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。

廣告 廣告

事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。

新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。

交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。

原始連結







更多華視新聞報導

台13線三車撞 18歲男大車騎車命危 另名郵差重傷

汽車逆向撞腳踏車翻覆 自行車騎士遭撞傷重不治

父發文集氣！ 三峽12歲國中生重傷.手術順利完成

