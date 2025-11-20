台南與別府、宇佐市簽署合作

台南市二十日與日本別府市、宇佐市同時簽署觀光交流協定。 (新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

為促進觀光發展與交流合作，臺南市黃偉哲市長二十日與日本大分縣別府市長野恭紘市長、宇佐市後藤龍也市長共同簽署「臺南市、別府市及宇佐市觀光交流協定書」，兩位市長都同意參加本月二十一日至二十四日舉行的「 TTF大臺南國際旅展」，向民眾推廣這兩個城市的觀光魅力。

黃偉哲市長表示，台南是臺灣的歷史古都，也是科技新城，臺南跟別府皆以溫泉著稱，而跟宇佐則同有深厚的宗教文化氣息，三市之間擁有許多相似之處，十分適合推動觀光交流；十二月底台南即將與熊本直航，跟九州之間的往來將更加便利，期待透過締結協定，三市的觀光資源可以互通。

別府市位於日本九州大分縣中部，以「溫泉之鄉」八個溫泉區著稱，為全日本最大的溫泉區。「地獄巡禮」為觀光特色，特產則有地獄蒸、湯之花（溫泉結晶）等。宇佐市位於日本九州大分縣北部，為大分縣的糧倉，以大麥燒酒、炸雞、甲魚等料理聞名。擁有一千三百年歷史的「宇佐神宮」被視為日本「神佛習合」的發源地之一，每年湧入大量參拜遊客。