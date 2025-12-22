台南與日本延岡市締結友誼市 深化台日交流

▲台南市長黃偉哲與日本宮崎縣延岡市市長三浦久知在今（22）日分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市正式成為台南第62個國際締盟城市。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市長黃偉哲與日本宮崎縣延岡市市長三浦久知在今（22）日分別代表兩市簽署友誼城市協定，延岡市正式成為台南第62個國際締盟城市。黃偉哲表示，延岡市與台南市在城市發展理念及地方特色上，皆具高度交流潛力，而此次締結為友誼市，則象徵兩市情誼更進一步深化。黃偉哲並於儀式上宣布，台南市將一條新設道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟重要紀念。

▲台南市市長黃偉哲與延岡市市長三浦久知代表兩市簽署友好交流協定。（圖／南市府提供）

此次延岡市訪團由市長三浦久知、議長早瀨賢一率團共計17人來訪，市府則由市長率新聞及國際關係處處長蘇恩恩、教育局副局長楊智雄、經發局主任秘書徐國清歡迎，共同見證台南與延岡關係邁入全新里程碑。

黃偉哲表示，延岡市與台南市在城市發展理念及地方特色上，皆具高度交流潛力，尤其是延岡的代表性企業旭化成株式會社在台南官田區設有子公司華旭科技，兩市在此產業合作基礎上多年來持續互動，而此次締結為友誼市，則象徵兩市情誼更進一步深化。黃市長並於儀式上宣布，台南市將一條新設道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟重要紀念，象徵雙方友誼長存、交流永續。

黃偉哲也特別提到，延岡工業高校與國立成功大學附屬台南工業高級中等學校長期以來持續交流與互訪，雙方透過跨國產學交流增進青年世代的國際視野，成果豐碩，未來期盼在既有基礎上，持續推動學生互訪及多元學習合作，讓友誼向下扎根、世代傳承。

延岡市長三浦久知則表示，非常感謝福岡辦事處陳銘俊處長協助促成兩市締結友好交流協定。台灣與日本的地理距離接近，建立如同家人般親密的關係，尤其延岡市位在九州南部，三浦市長期盼透過地緣優勢，進一步加深雙方合作。三浦市長強調，台南市是全球首屈一指的半導體重鎮，數位產業與智慧城市的推展也很有成果，而延岡市近年也積極推動SDGs與永續智慧發展，希望能與台南學習先進經驗與做法。

此外，三浦久知也說，今年5月成大附屬南工的師生前往延岡交流，明年延岡的學校也將來到台南研修，後續也將研議推動雙方國中小學在體育、教育、文化的交流，讓雙方情誼更加深厚。

延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4000人，坐擁日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園。該市主要產業類別為工業，「旭化成株式會社」為該市重要企業，在該市官田區亦有投資設立子公司。

