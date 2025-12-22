台南與日本延岡市締結友誼市 續推學生互訪交流

（中央社記者楊思瑞台南22日電）日本宮崎縣延岡市長三浦久知今天帶領延岡市參訪團到台南市政府拜會，並與台南市長黃偉哲代表雙方簽署友誼城市協定，延岡市成為台南第62個國際締盟城市，將持續推動學生互訪。

台南市政府指出，此次延岡市參訪團由三浦久知與議長早瀨賢一帶領，一行共17人，市府則由黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局副局長楊智雄、經發局主任秘書徐國清等人迎接。

黃偉哲在雙方會面時表示，延岡市與台南市在城市發展理念及地方特色上，皆具高度交流潛力，尤其是延岡的代表性企業旭化成株式會社在台南官田區設有子公司，兩市在產業合作基礎上，多年來持續互動。

黃偉哲表示，此次雙方締結為友誼市，象徵兩市情誼更進一步深化，台南市計畫將轄區內一條新設道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟重要紀念，象徵雙方友誼長存、交流永續。

黃偉哲提到，延岡工業高校與國立成功大學附屬台南工業高級中等學校長期以來持續交流與互訪，雙方透過跨國產學交流增進青年世代的國際視野，成果豐碩，未來期盼在既有基礎上，持續推動學生互訪及多元學習合作，讓友誼世代傳承。

三浦久知表示，台灣與日本地理距離接近，尤其延岡市位在九州南部，期盼透過地緣優勢，進一步加深雙方合作，台南市是半導體重鎮，數位產業與智慧城市推展也很有成果，延岡市近年積極推動永續智慧發展，希望能與台南交流經驗與做法。

三浦久知說明，今年5月成大附屬南工師生前往延岡交流，明年延岡的學校也將到台南研修，後續研議推動雙方國中小學在體育、教育、文化方面交流。（編輯：李亨山）1141222