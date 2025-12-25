台南與沖繩直航正式開啟 黃偉哲開心迎接首批沖繩來台旅客
【記者 劉秋菊／台南 報導】繼台南-熊本航線在前(23)日首航起飛後，每週四、日台南直飛日本沖繩的航線也於今(25)日正式啟航！台南市長黃偉哲今日出席在台南航空站辦理的首航儀式，與許多貴賓及首航旅客齊聚一堂，迎接來自日本的遊客。黃偉哲盼望台南國際航空網藉著「台南-沖繩」與「台南-熊本」航線繼續串連，全面打開台南連結日本西南部的重要空中門戶。
▲台南市長黃偉哲今日出席在台南航空站辦理的每週四、日「台南直飛日本沖繩」的航線首航儀式，與許多貴賓及首航旅客齊聚一堂。(記者劉秋菊攝影)
市長黃偉哲表示，台南國際航線雙喜臨門，繼前日「台南-熊本」直航航線起飛後，今日「台南-沖繩」的航線也啟程，非常謝謝台灣虎航以及民航局的支持，排除萬難開闢這條航線，提供最好的服務給到訪旅客。但守成不易，未來希望台南市民不要捨近求遠，不論是要飛九州或是飛沖繩，都能選擇台南機場做為出發的機場，未來台南機場也會跟台灣虎航繼續配合，開闢更多航線，讓更多的國際旅客到訪台南，也讓台南市民出國更迅速便利。
觀旅局表示，沖繩是深受台灣旅客喜愛的旅遊勝地，台南與沖繩皆擁有悠久的海洋文化與歷史淵源，兩地在節慶活動、文化交流及海洋資源上均有高度連結。連同日前啟航的「台南-熊本」航線，「台南-沖繩」航線的開通象徵台南國際空運市場的重大突破，不只提升市民旅遊便利性，也使日本旅客更容易以台南作為探索台灣的第一站。
觀旅局長林國華指出，「台南-沖繩」航線由台灣虎航於每週四、日飛航，預計將成為日本及國際旅客走進台南最便捷的空中入口。台南擁有百年廟宇、文化巷弄、世界級美食，以及充滿生活美感的老屋空間、咖啡館與創意市集，無論是文化深度旅行或悠閒慢旅，都能找到令人難忘的城市風景。隨著航線開通，旅客可更輕鬆抵達台南，誠摯邀請日本及全球旅客走進台南，用腳步、味蕾與心感受這座城市的魅力與溫度。
▲今日「台南-沖繩」首航，黃偉哲市長及貴賓迎接搭機而來的首批旅客，黃偉哲親向來台的貴客致上最誠摯的歡迎，市府也特別準備首航紀念小物贈予每一位旅客，讓旅客感受到台南的熱情與友善。(記者劉秋菊攝影)
今日首航儀式後，黃偉哲市長及多位貴賓迎接搭機而來的首批旅客，黃偉哲親向來台的貴客致上最誠摯的歡迎，市府也特別準備首航紀念小物贈予每一位旅客，讓旅客感受到台南的熱情與友善，市府也期待更多日本及國際旅客藉由這條便捷航線探索台南的古蹟、美食與文化魅力，體驗一段難忘的旅行記憶。
觀旅局強調，市府將持續爭取更多國際航線與交流機會，讓世界看見台南的文化底蘊、創新能量與友善熱情。期待未來能有更多國際旅客透過便捷航網走進台南，體驗這座城市的獨特魅力。
今日的首航儀式，除台南市長黃偉哲，包括台灣虎航總稽核宋仲奮，台南航空站主任楊益瑞，立法委員陳亭妃、林俊憲、許智傑，市議員陳怡珍、李啟維、沈震東、陳皇宇、郭鴻儀、林冠維、周嘉韋、林美燕，各議員服務處代表，以及多位貴賓及首航旅客齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。
