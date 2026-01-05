台南與韓國平澤市深化合作 簽農特產交流備忘錄

（中央社記者楊思瑞台南5日電）韓國平澤市長鄭長善今天率領農業及科技等單位人員拜會台南市政府，與台南市長黃偉哲代表雙方簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流方式深化合作。

黃偉哲致詞表示，台南市與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，且都是全球高科技產業重要據點，此次簽署農特產品交流備忘錄，是兩市合作重要里程碑，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化及教育方面深度交流，未來能促成兩市學生實質互訪。

黃偉哲指出，K-pop文化在台灣深受歡迎，他希望能更進一步促進兩地「影視文化」互動，此外，雖然目前雙方能實質交流的水果種類有限，但市府會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嚐對方更多優質水果，讓兩市情誼在水果甜美滋味中持續升溫。

鄭長善表示，2024年9月與黃偉哲初次見面後，期間陸續收到黃偉哲致贈的鳳梨與信函，讓他倍感親切，宛如老朋友，此次造訪台南，更深刻感受到這座城市的溫暖。

鄭長善強調，回到平澤後將會宣傳台南之美，對於黃偉哲所提出，將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐交流構想，他相當認同，也希望雙方學生互訪交流能實現。

簽約儀式中，鄭長善特別致贈刻有黃偉哲姓名的韓國國產鋼筆，象徵對此次合作的重視，黃偉哲亦於現場使用該鋼筆完成簽署，預祝兩市合作成果豐碩、順利。（編輯：李淑華）1150105