台南與韓國平澤市簽署農特產品MOU 深化兩市農產合作





台南農業交流再創新里程碑！韓國京畿道平澤市市長鄭長善，5日率領該市農業及科技等相關部門一行10人到訪台南，並與黃偉哲市長共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，未來兩市將以農產交流的方式深化合作。新聞及國際關係處蘇恩恩處長、農業局長李芳林、台灣餐飲業聯盟理事長李日東都陪同黃市長接待賓客。

黃偉哲表示，台南市與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，更皆為全球高科技產業的重要據點。此次簽署的農特產品交流備忘錄，是兩市攜手合作的重要里程碑。除了農產外，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化、教育的深度交流，並促成兩市學生的實質互訪。

黃偉哲指出，K-pop文化在台灣深受歡迎，他希望能更進一步促進兩地「影視文化」的互動。此外，雖然目前雙方能實質交流的水果種類有限，但市府會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嚐一下對方更多優質的水果，讓兩市情誼在水果的甜美滋味中持續升溫。

簽約儀式中，鄭長善市長特別致贈刻有黃偉哲市長姓名的韓國國產鋼筆，象徵對此次合作的重視與紀念意義，黃市長亦於現場使用該鋼筆完成簽署，並期盼藉兩市交流農產的美好意涵，預祝兩市合作成果豐碩順利。鄭長善市長則強調，該鋼筆品牌曾作為韓國總統致贈美國總統的國禮，是平澤市象徵友誼長久的重要見證。

鄭長善市長表示，前年9月與黃市長初次見面後，期間陸續收到黃市長致贈的鳳梨與信函，讓他倍感親切，宛如老朋友。此次造訪台南，更深刻感受到這座城市的溫暖。

鄭長善說，回到平澤後將大力宣傳台南之美。對於黃市長先前提出「將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐」的交流構想，他感到非常感動與認同，也非常希望雙方學生互訪

交流能實現。韓國平澤市位於韓國京畿道西南方，以盛產水梨及稻米聞名，自韓國科技大廠三星電子於2010年在平澤設立古德半導體產業園區後，平澤迅速躍升為韓國重要的半導體重鎮。鄭長善市長曾任韓國京畿道議員及國會議員，並於2018年首次當選平澤市長、2022年順利連任。平澤市訪團此行預計停留台南2日，亦將參加台韓農產食品經貿論壇，並前往沙崙智慧綠能科學城交流。

