台南舉行「無人機救災展演」 強化城市災防韌性

台南市政府今(26)日舉行「無人機救災韌性展演」，結合中科院及民間企業技術，運用無人機進行搜索、引導、物資投送等任務，期盼建立無人機救災常態化制度。出席的副總統蕭美琴指出，在人與科技的結合下，將讓城鎮更具韌性。

為應對極端氣候可能帶來的複合性災難，台南市政府26日在歸仁舉行「無人機救災韌性展演」，以「智慧防災、科技韌性」為主軸，結合中科院、民間無人機廠商及市府災防辦等產、官、研量能，以實作方式展現科技導入防災、救災的成果。

本次展演想定中度颱風「小熊」過境，造成市區內多處災情。市府立即成立災害應變中心，並以中科院所開發的ICS通訊系統，建立市、警、消、醫等多單位的無線電通聯；另由「台灣無人機產業技術整合協會」提技術支援，運用各類型無人進行搜索、引導、物資投送等任務。

親臨視導的副總統蕭美琴表示，台南不只具歷史文化，也是有創新DNA的城市。而城市還是以人為本，但如果科技能賦予更多的溫度，人與科技的結合將讓城市更具韌性。蕭美琴說：『(原音)所謂科技輔助人力，它就是扮演了一個協助指揮系統，做更精準、更具效能的防災決策。在執行的面向更可以讓各縣市救災、消防、救難機制，理解到新科技的導入。』

台南市長黃偉哲也指出，從相關演練中就可看到，不論是緊急救護、藥品投送、或是防疫與環境清消，無人機等新科技都可為城鎮韌性的展現提供更大的助益。黃偉哲說：『(原音)以台南市來講，1/21的地震、7/6丹娜絲、7/28-8/2的水災，事實上都讓我們的救災人員疲於奔命。但是能夠借助科技的力量，可以讓救災的效益提升，讓民眾在第一時間就能獲得幫忙。』

台南市府表示，本次展演目標是要讓「無人機救災」常態化，正式納入市府救災體系，同時導入AI系統，建構災區3D模型，協助指揮官進行應變判斷。(編輯：宋皖媛)