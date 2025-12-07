台南芭樂飄香荷蘭 掀搶購潮

歐盟今年6月剛開放台灣芭樂、芒果進口，台南市長黃偉哲掌握商場先機，選擇荷蘭作為外銷首站，近日率團前往舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂、鳳梨展售會」，連旅歐台人都來捧場，架上台南市的芭樂及鳳梨迅速銷售一空。

黃偉哲感謝農業部促成台南芭樂首次叩關歐盟，聲稱是台南農業的重大成就。駐荷蘭的台北代表處大使田中光也特地前來參加活動，樂見台南市以水果為橋梁，向大眾展現台灣的農業實力。

台南芭樂口感、甜度深受喜愛，鳳梨更延續去年銷售熱潮。活動現場出現許多旅歐台灣人，希望在旅居異鄉時，還能品嘗家鄉好滋味，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空。

黃偉哲表示，明年台南更將把芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品，為具備優良技術的果農拚外銷、找市場。

田中光也說，台南與荷蘭具有400年的歷史淵源，荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾，如今更是台積電的重要合作夥伴。台南的日照充足、土壤肥沃，因此孕育出優良的果品，荷蘭可望成為我國農產布局歐盟的關鍵樞紐。雙方今日不只在民主、自由等價值相互認同，還能透過農產交流深化連結。

台南農產為避免市場過度集中，外銷版圖逐步擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，作為外銷歐盟的首站，並看好荷蘭具備歐洲門戶優越地理位置與完整物流體系，有助於台南農產擴展到歐盟各國。