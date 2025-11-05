台南花火節？ 電鋸施工噴大量火花 民眾行經嚇壞

建築物上方進行廣告看板工程，正執行電鋸作業時，噴出大量火花，這畫面就被民眾惡搞講成是台南煙火節（圖／翻攝Threads_ohiuo0624）

台南火車站旁邊，4日晚間有民眾拍下竄出大量火花，讓好多人嚇了一跳，原來是有工人在進行廣告看版施工，當時正在進行電鋸作業，就被民眾戲稱是台南煙火節，不過這一鋸，就鋸出了竟然施工沒有申請，工務局勒令業者限期改善或補辦手續。

這起事件發生在台南火車站旁的北門路一段，4日晚間工人正在建築物上方進行廣告看板工程。當時，工人使用電鋸施工，過程中不斷有火花從3至4層樓高的地方射出並掉落到地面，讓路過的民眾感到相當驚恐，擔心可能引發危險或造成人員受傷。

雖然有交通管制，但火花還是一度掉到隔壁通行的車道去，所幸當時沒有用路人經過，造成民眾受傷（圖／TVBS）

雖然現場有實施交通管制措施，但火花仍一度掉落到隔壁正在通行的車道上，所幸當時沒有用路人經過。一位目擊民眾表示，當時有兩名工人在吊車上作業，安全措施看起來有做好，但仍然感到有點危險，特別是在晚上，擔心開車的人可能不注意而發生意外。

另一位目擊民眾也認為雖然施工單位有做好交通管制，但這樣的情況還是很危險，同時也表示火花噴射的景象「很像煙火」。有民眾則強調這樣的施工方式太危險了，如果火花噴射出來，樓下剛好有人騎機車經過，後果可能不堪設想，至少防護措施應該要做好。

台南市工務局副局長王建雄表示，該東區北門路二段建築物屋頂的廣告物未依法申請，工務局將請行為人限期改善或補辦手續。所幸這次事件沒有造成任何人員傷亡，但業者因未依法申請施工而可能面臨罰款問題。

