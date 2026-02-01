台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難

2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

郭正亮在網路節目中回應網友提問時表示，有網友詢問陳亭妃若落選，能否像高雄市長陳其邁參加補選。他解讀網友真正的意思是，謝龍介若當選，能否被罷免，但他認為這並不容易。郭正亮透露，他的朋友也曾問過，如果謝龍介當選，民進黨會不會像對待前高雄市長韓國瑜一樣，在1年後發動罷免，他的答案是「很難」。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮進一步分析罷免的技術層面，依據罷免法規定，只要10%選民連署就可以成案進入投票階段。屆時謝龍介會動員支持者，罷免團體也會動員自己的人馬，最終比拼動員能力。但他指出，謝龍介必須上任滿1年後才能被罷免，假設2026年12月25日就職，最快要等到隔年年底才能啟動罷免程序。

關於罷免時機的問題，郭正亮認為存在重大障礙。他表示，到了隔年年底正值立委和總統選舉期間，不會有發動罷免的氛圍。而且若謝龍介沒有犯錯，根本沒有罷免的正當理由。郭正亮強調，雖然達到10%連署門檻也許不難，但真正進入最後的動員競賽時，要成功罷免非常困難。

郭正亮以基隆市長謝國樑的案例作為對照，認為莫名其妙要罷免別人，根本不會通過。因此他判斷，應該不會出現罷免謝龍介這樣的情況。

