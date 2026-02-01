台南若變天 綠營會不會又搞罷免？郭正亮斷言結局

2026年台南市長選戰，提前開打。民進黨歷經「妃憲大戰」後，提名立委陳亭妃出戰台南，將對決國民黨立委謝龍介，也是兩人第6次交手、首次決戰市長，但地方仍盛傳「換妃」雜音。針對藍軍若贏，綠營會不會又在1年後搞罷免？前立委郭正亮表示，如果謝龍介當選台南市長1年後，民進黨若要搞罷免，也很難過關。

有網友日前在《亮話天下》節目中問到，陳亭妃若落選台南市長1年後，能夠像高雄市長陳其邁參加補選嗎？郭正亮回應表示，網友的意思是說，謝龍介若當選，可不可以把謝龍介罷免，他認為不容易。他朋友也問過，如果謝龍介當選，民進黨會不會又在1年後搞罷免，像對前高雄市長韓國瑜這樣，他認為很難。

郭正亮接著表示，罷免法規定10%選民，就可以成案，就進入投票。到時謝龍介就動員他的人，罷免團體就動員他們自己的人，到最後看哪邊贏。可是他必須上任1年後，等於是假設2026年12月25日謝龍介選上，就要等明年底才能夠罷免；但明年底都在選立委、總統，所以那個時候也沒有那種氣氛，他覺得不容易。

郭正亮指出，到時謝龍介若沒有犯錯，怎麼可以罷免他。10%也許不難，可是真的到最後的動員比賽，他認為要成功非常難；就跟基隆市長謝國樑一樣，莫名其妙要罷免人家，就不會過啊。所以他認為，應該不會有罷免這樣的事情。

