台南荷蘭村魔法節12/6登場 聖尼古拉斯打造異國冬季旅程

南市觀旅局24日在市府舉辦荷蘭村魔法節活動宣傳。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」即將於12月6、7日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場！此次活動透過節慶設計與文化融合，展現台南柳營的熱情與活力，讓遊客在節日中體驗南台灣最具異國風情的冬季旅程。

南市觀旅局今天在市府舉辦荷蘭村魔法節活動宣傳，現場帶來精采的魔術與小丑互動秀搶先看，也宣布活動重頭戲－聖尼古拉斯遊行、湖畔營火晚會、魔術與小丑互動秀，以及夢幻泡泡派對暨魔法燈光秀等，在歲末攜手迎接即將到來的新年。

廣告 廣告

觀旅局長林國華表示，12月精彩活動不間斷，今年祭出以歐洲最具代表性「聖尼古拉斯節」為題，與德元埤荷蘭村攜手推出全台唯一「荷蘭村魔法節」，規劃將異國節慶氛圍與地方觀光文化特色完美結合，不僅祭出創意市集、奇幻表演、親子體驗、闖關 DIY集點兌換限定小禮等活動，更有備受矚目的火舞表演，讓大小朋友沉浸於充滿童趣與浪漫的節慶氛圍中。

多家在地業者活動期間推出專屬優惠，邀民眾體驗魔法節之際也能享好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗可享百元折扣，「總裁食堂．良食所」單筆消費滿777元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋，「生活市集」店內消費滿千元即贈荷蘭村周邊小禮，而「湖畔餐廳」前100名購買餐盒可享9折，活動豐富又實惠。

林國華說，魔法節不僅是一場節慶，更是柳營展現魅力的重要契機，透過異國節慶文化與地方特色結合，吸引更多人走進柳營、認識柳營，感受濃厚的聖誕氛圍與幸福能量。邀全國民眾攜家帶眷，在冬季假期來體驗屬於南台灣的浪漫與魔法。

市長黃偉哲表示，柳營區兼具自然生態與農村文化特色，是台南推動觀光的重要亮點之一。此次活動不僅希望推廣柳營在地產業與觀光資源，更透過節慶的舉辦，串聯周邊觀光農園、歷史建築與休閒園區，帶動地方經濟發展。

荷蘭村魔法節活動宣傳，現場帶來精采的魔術與小丑互動秀搶先看。(記者王姝琇攝)

荷蘭村魔法節活動宣傳現場帶來精采演出搶先看，市長黃偉哲也上台小試身手。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

LTN投票箱》要打擊詐騙 你認為怎麼做最有效？

