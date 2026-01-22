台南菜奇鴨、夜奇鴨貼圖來了！ 南市場處網站開放免費下載

南市市場處以超人氣吉祥物菜奇鴨與夜奇鴨推出實用小貼圖，馬年到來設計「馬到成功」貼圖。（市場處提供）

記者陳佳伶／新營報導

迎接嶄新的一年，南市市場處以超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，推出全新十三張實用小貼圖，已在官方網站正式上線，主題由「新年快樂」、「馬到成功」等祝福問候到各種心情回應都有，民眾只要點擊指定官網網址，免費下載這些貼圖後即可使用於各社群平台。

市長黃偉哲說，菜奇鴨與夜奇鴨深受民眾喜愛，此次推出全新實用小貼圖，不僅展現角色活潑可愛的形象，更貼近日常生活溝通需求，讓貼圖成為民眾傳遞祝福、表達情緒的貼心工具，也帶給大家新年好心情；期盼透過數位貼圖，拉近市府與民眾間距離，讓市政宣傳更生活化、更有溫度。

經發局長張婷媛表示，本次小貼圖設計以「實用性」為核心，涵蓋祝福問候、心情回應及輕鬆互動等常見聊天情境，讓使用者在日常通訊中能更快速、直覺地表達情緒。

市場處長林士群說，此次小貼圖以可愛逗趣的角色魅力，結合高度實用的聊天情境與節慶運用設計，期望為民眾的日常溝通增添更多趣味與情感溫度，像是有「馬到成功，衝鴨！衝鴨」、「HAPPY NEW YEAR」、「笑到並軌」、「釋放鴨力」等貼圖，不僅文字簡潔有力，加上配合鴨子表情，讓人愛不釋手。

目前「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」已於官網正式上線，民眾只需點擊指定官網網址（https://www-tinyurl.com/5a6996af）即可免費下載並立即使用，歡迎多加利用，讓貼圖成為日常聊天的好幫手；更多活動與相關資訊，請持續關注「臺南市市場巡禮」官方粉絲專頁，最新消息將陸續公布。