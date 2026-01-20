台南落實區區有長青學苑 長輩有學、有伴、有舞台





因應台南市邁入超高齡社會，市府持續推動「活躍老化、終身學習」的高齡政策。副市長葉澤山今（20）日主持市政會議時指出，市府已完成「區區有長青學苑」，並設立旗艦級銀髮服務中心，提供長輩多元學習課程與健康促進服務，讓長輩就近參與、持續學習、活躍社會。他請社會局持續擴展學習據點、提升服務涵蓋率，並整合跨局處資源，打造更完善的高齡友善學習環境。

葉澤山特別提到，社會局應加強關注獨居及偏遠地區長輩，主動提供長青學苑等課程資訊，鼓勵長輩走出家門、參與社區活動。他請社會局與衛生局積極推動銀髮健身據點、強化勞工局銀髮人才服務據點建立轉介合作機制，為長輩提供更完整、多元的服務網絡。此外，也請相關單位定期檢視長青學苑與育樂中心周邊的無障礙環境，若有安全疑慮，協調公所及工務局即時改善。

社會局於市政會議專案報告指出，台南市65歲以上人口持續增加，114年已接近38萬人，占全市總人口20.48%，高齡照顧需求持續擴大。近年市府老人福利政策以三大主軸推動：一是在地關懷、守護弱老；二是高齡友善、世代共好；三是活躍自主、智慧傳承。

在實際行動上，透過廣設關懷據點、獨居長者關懷、老人保護、各項弱老補助、重陽禮金、健保補助、鑽石婚敬老活動，以及敬老卡、長青學苑、銀髮基地與創齡組織等措施落實。

在長青學苑部分，市府積極向衛福部爭取補助，去(114)年已完成全區佈點，達成「區區有學苑」，開設184班、服務3,862位長者；今(115)年預計申請約200班，估計將有近4,000名長者受益。

台南市長照服務涵蓋率與2024年社福面向指標均居六都第一，顯示市府在安老政策與高齡服務上的成效。社會局目前於南區設置松柏學苑、新營區設立銀髮創齡服務中心，持續普及終身學習風氣，透過團體學習促進社會參與，讓長輩在學習中充實生活、豐富身心靈。

