台南蔬食餐廳結合漢方概念 以溫潤飲食回應冬季養生需求

辣味噌奶醬豬血糕結合香草與多層次醬汁，呈現創新蔬食樣貌。(記者林怡孜翻攝)

記者林怡孜／台南報導

隨著冬季氣溫變化與健康意識提升，越來越多民眾關注日常飲食與身體調養之間的平衡。台南一間以亞洲蔬食料理聞名的餐廳，近期與台日漢方茶品牌合作，將漢方養生理念融入季節餐點設計，透過清爽、溫和的蔬食料理形式，回應現代人對冬季飲食的全新期待。

餐廳團隊表示，傳統冬季進補常給人油膩、負擔較重的印象，但現代人更重視長期調養與身心平衡，因此希望透過蔬食料理結合漢方元素，讓冬季飲食回歸自然、清爽與可持續的生活方式。

本次季節菜單以「溫補不燥」為核心概念，選用多樣植物性食材，搭配漢方茶飲，讓飲食不僅具備風味層次，也兼顧身體舒適感。合作的漢方茶品牌則以中醫生活智慧為基礎，關注現代人常見的體溫調節與情緒起伏問題，希望透過日常飲用的茶飲，協助民眾在忙碌生活中維持身心平衡。

在菜色設計上，主廚團隊以亞洲飲食文化為靈感，重新詮釋多道經典料理，例如以植物性食材模擬台式小吃風味、結合港式鑊氣手法的蔬食料理，以及以冬令食材為主角的家常菜色，呈現溫潤、不油膩的口感特色。餐點搭配以黑豆、紅棗、龍眼等素材熬煮的漢方茶飲，讓用餐過程更具暖身效果。

餐廳指出，希望透過這類季節性飲食企劃，讓冬季養生不再只是短期補身，而是能融入日常生活的飲食選擇。從一餐一飲出發，為身體補充溫度，也為心情帶來安定感。

合作品牌為台日共同創立的漢方生活品牌，致力將傳統中醫智慧轉化為現代生活可實踐的形式，目前在日本設有多處據點，並持續推廣漢方茶作為日常調養的方式。雙方表示，此次合作不僅是餐飲企劃，更希望傳遞「溫和調養、長期陪伴」的生活理念，讓飲食成為照顧自己的方式之一。