台南藍營初選尊重黨內機制 謝龍介強調：按照步調「對決賴清德」

國民黨立委謝龍介7日強調，現在就是按照自己的步調，準備跟賴清德總統對決。（圖／報系資料照）

國民黨台南市長選舉除早早表態參選的立委謝龍介，前立委陳以信日前也表態投入選舉提名。對此，謝龍介今（7）日受訪時表示，自己沒有被徵詢過，但會尊重所有機制，「現在就是按照步調，準備跟總統賴清德對決。」

陳以信日前宣布參選台南市長，更提出多項政見，其中包括：在安平打造首座摩天輪、台南機場恢復兩岸直航且專飛內陸景點、打造台南AI生醫廊帶等。針對黨內初選，謝龍介今日受訪時表示，他沒有被徵詢過，會尊重所有機制，他現在就是按照自己的步調，他就是來準備跟賴清德總統對決。

謝龍介強調，台南是賴總統本命區，到明年投票時候一定會鋪天蓋地，把所有資源固守在台南本命區，而自己就是按照自己的步調布局。至於是否希望初選愈早愈好，他表示不會有意見，黨有黨的機制，他一向尊重黨的機制，會按照自己既定的步驟布局。

