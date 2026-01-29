台南藍白合成形？謝龍介脫口助白搶3席議員：讓他們建立灘頭堡

2026台南市長選舉，藍綠已確定人選，民進黨立委陳亭妃對上國民黨立委謝龍介。對於台南藍白合議題，謝龍介28日表示，藍白如果要合，就要相互讓對方有擴展版圖的空間，他的誠意就是幫忙民眾黨在議會至少可當選3席成立黨團，只要透過正式的黨對黨協商程序，即可落實合作。

謝龍介28日在網路節目《中午來開匯》表示，他曾向民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌說明定調，藍白如果要合，就要相互讓對方有擴展版圖的空間，這是藍白合的誠意。

謝龍介指出，民眾黨在台南的支持度沒有北北基桃高，他的誠意，就是讓民眾黨可以在台南市議會取得3個席次，成立黨團。如此一來民眾黨就能建立南部的灘頭堡，擴大組織經營，且黨團有議會公費補助，民眾黨便可擁有辦公室，這是他個人對民眾黨的一個公開承諾。

謝龍介坦言，自己當藍白母雞沒有問題，但程序仍要透過黨和黨對談，不能只是兩人私下談好，對藍白合的大局製造不必要的亂象。他已經向國民黨中央的管道回應，台南市基層都已有互動和商談，屆時黨對黨在談藍白合時，盡快先談定台南市，他就能開始幫助民眾黨的小雞了。他透露，看板、公車廣告都已預約好，「坦白說，我募款一定比他們小雞強」，這種資源民眾黨可搭便車。

談及自身選情，謝龍介形容是「倒吃甘蔗、越來越好」，並強調自己若當選，只做一任4年，不會競選連任，自己說話算話。過去民進黨市長為了爭取連任，前4年都不做事，沒連任壓力才能放手改革。他點名整平騎樓是首要任務，直言騎樓不平整，嬰兒車被迫走上車道、機車擠進汽車道，不僅危險也破壞市容，整頓騎樓必遭商家反彈聲浪，「我會被罵，但你會懷念我40年。」

謝龍介也分析，民進黨台南市長初選，陳亭妃僅小勝林俊憲約2%，並非黨內最強選項，而是民進黨高層評估其對2028總統選舉、賴清德在台南本命區的守盤效果較佳。如果綠營等到2、3月才做初選民調，「林俊憲就翻過了」，1千多個看板不可能沒有效益。

謝龍介進一步指出，林俊憲敗在去年的颱風，賴清德勘災後，支持度跌到 31％，林俊憲也被拉下水；之後到11月，賴清德支持度慢慢回到 40 多％，這時林俊憲是從水底下被拉上來，跟著賴清德一起回升，最後只剩兩個月的比賽期，「所以林俊憲是被強壓下去以後再浮潛上來」，林俊憲跟賴清德「綁得太近了」，綁定以後就是要榮辱與共。

