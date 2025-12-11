台南藍線力拚6年通車！延伸線將蓋「遊樂園、賣場」增旅運量

台南捷運第一期藍線目標6年後通車，捷運沿線發展也備受關注。圖為捷運示意圖。(交通局提供／曹婷婷台南傳真)

台南捷運第一期藍線目標明年完成統包招標、啟動先期工程，力拚6年後通車，由於旅運量牽動未來營運，民代要求市府及早啟動捷運沿線相關規畫，創造更大利基。都發局表示，藍線延伸線沿途所經區域因較少開發，目前正研議是否設置遊樂園或大型賣場，增加旅運量以滿足營運需求。

都發局長林榮川表示，目前各捷運路線以藍線人口最密集，最有機會達到財務平衡，至於藍線延伸線往關廟一帶，沿途所經區域則面臨開發較少、人口也少，目前正研議是否設置遊樂園或大型賣場，增加旅運量，滿足未來營運需求。

廣告 廣告

他說，因應捷運發展，現已著手研議如何帶動捷運旅運量，像是捷運沿線配合整體開發區或提高容積，希望透過獎勵容積進行，如此，才能對捷運沿線發展與財務狀況有正面幫助。

他提到，其中，藍線既有開發案如南紡購物中心，是已經開發，另台糖靠近台南文化中心也有一處整體開發區域的土地案，未來都會有嶄新樣貌，可望帶動整體發展。另外，綠線穿越台南市區，路線還在整合中；另有民代建議深綠線應從南科延伸到新營區，但目前財務狀況只做到南科，若往北走也需要有運量，後續將做長期規畫。

林榮川說，捷運沿線發展與規畫需要縝密、從長計議，市府內部包括交通局、都發局、經發局、觀旅局等也會一起全盤討論與研議，納入整合產業園區開發、遊樂園開發等等，未來捷運沿線發展才會更好、更完整。

更多中時新聞網報導

項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹

白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師

世界黃金協會：明年金價再漲30％