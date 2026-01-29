台南藍線年底開工 捷運處擴編

台南捷運藍線民國114年10月21日獲行政院核定，將於今年底前動工，市政府正針對設施用地及人員擴編辦理相關程序，因應捷運工程量體擴大，台南市長黃偉哲敲定，將捷運工程處將擴編，強化工作能量。另外，捷運仁德區變電站規畫在台南機場旁農業區，市府將在辦理都市計畫變更前舉辦座談會廣納意見。

交通局表示，捷運工程處將擴編新增正式人員10人、約用人員24人，自去年底起分階段對外徵才。第一波已完成遴選，錄取1名課長、2名工程員及2名約用人員，預計3月報到；同時也已覓得新辦公空間，後續將持續釋出職缺，補齊專業人力。

廣告 廣告

已獲行政院核定的藍線為台南捷運路網中進度最快的一線，是國內首條高架單軌系統。第一期全長8.39公里，設10座高架車站及1座維修機廠，沿永康、東區至仁德人口密集區行進。工程總經費約327億元，中央補助6成、地方自籌4成。

捷運第一期藍線預計115年底前動工，交通局在啟動都市計畫法定程序前，特別辦理公開展覽前座談會，蒐集土地所有權人及各界意見，並滾動檢討該案都市計畫變更草案內容。

交通局長王銘德表示，捷運第一期藍線北起台鐵大橋站，沿省道台1線布設，南至文化中心，另於中華東路與東門路口向東行至仁德轉運站，採全線高架單軌系統，未來也規畫與紅線串連，再沿台1線省道往南連接仁德、嘉南藥理大學地區。

因捷運列車牽引、車站設備都需要電力，必須設立變電站，預計該用地位在仁德二仁段，屬仁德區文賢地區都市計畫區內農業區，靠近台南機場圍牆邊，現為蔗田及瓜田，規畫變更為捷運系統用地，並修正土地管制要點。

該變電站規畫位置適中，可供應藍線所有車站、列車及其他設施所需轉供電力，也可兼顧未來捷運紅線的供電需求。

座談會將於2月4日下午2時30分在仁德區成功里活動中心1樓舉行，該計畫變更尚於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會上提出。