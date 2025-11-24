台南藍軍批「高雄垃圾山台南火燒山」 陳以信建議引進AI監控技術

台南發生烏樹林垃圾山大火，市議員林燕祝、蔡宗豪今日在議會自由發言時關切火燒山後續狀況，並怒批「高雄垃圾山，台南火燒山，民進黨中央面對各縣市的嚴重垃圾問題，視若無睹，讓美麗的台灣漸漸成為垃圾島。」 圖：國民黨團提供

[Newtalk新聞] 台南發生烏樹林垃圾山大火，市議員林燕祝、蔡宗豪今（24）日在議會自由發言時關切火燒山後續狀況，並怒批「高雄垃圾山，台南火燒山，民進黨中央面對各縣市的嚴重垃圾問題，視若無睹，讓美麗的台灣漸漸成為垃圾島。」烏樹林火燒山至今仍在悶燒，臭氣從後壁飄到永康等地，嚴重影響台南人的健康，希望數日內能儘快控制悶燒。既然中央不處理垃圾問題，請黃偉哲市長能在環保局之下，成立環境管理處和資源循環工程處來自救。

林燕祝指出，後壁烏樹林廢棄物暫置區，堆置丹娜絲颱風清理出來的廢棄物，面積約25萬公噸，周五晚間發生火警，火勢一發不可收拾，至今仍在悶燒，廢棄物濃煙隨著季風，臭味從溪北地區飄到溪南的永康、安南區等地，空氣品質非常差，讓過敏兒受不了，還有民眾從麻豆打電話給她陳情說快死了，空污沒有關係嗎？高雄垃圾山，台南火燒山，南高觀光景點再加一，為什麼有這麼多垃圾都無法處理，民進黨中央要不要好好針對問題，提出解決之策？

林燕祝說，空污問題嚴重影響市民健康，有民眾陳情二周前同一地點，就發生過垃圾火燒山，但立刻就被環保局自行撲滅，這式發生高雄垃圾山事件被查獲，這麼巧台南就發生火燒山，民眾質疑，是台南自行放火燒垃圾山，為何民眾會有這樣的質疑，原來烏樹林廢棄物暫置區有保全人員在現場，但五點下班後，晚上八點多就發生火燒山事件，消防局八點四十分接獲報案，本來台南市府要花五億元左右，來處理25萬噸的廢棄物，現在火一燒，垃圾山沒了，市府就不需要花這筆錢，這種巧合難怪民眾質疑？到底還要燒多久？民眾還要痛苦多久？

蔡宗豪也詢問烏樹林火燒山到底是人為疏忽或是致意妄為？二個月前就有悶燒，所以該警覺垃圾山裡有很多的塑膠浪板和泡棉在發生可能高，現在真的發生火燒山，雖然火勢撲滅，可是還在悶燒，全台南市共有14個區的空氣品質都受影響，空污從後壁一路向外向南飄到柳營、官田、善化等區，這幾天剛好是假日，好多人都出門踏青，卻要忍受空污，心情都不好。台南市在2024年的PM2.5是全台灣第一名，肺癌死亡率也是最高，值得市府有關單位重視。

環保局長許仁則答詢說，是二個月前烏樹林曾發生小規模垃圾冒煙事件，情況立刻控制，週五發生的火燒山，周遭已立刻封閉，現在進入第二階段，燒過的趕緊挖開，灌水降溫，希望兩三天之內，能讓悶燒之火熄滅。

前立委暨台南市長參選人陳以信則表示，這是一場應該可以事先避免的災害，台南市政府對此難辭其咎，黃偉哲市長應即危機處理並全面檢討。垃圾暫置場本來就是高風險區域，因為有機物發酵會升溫、甲烷濃度高、易燃物混雜，任何疏忽都可能引發火點。而市府未能有效管理此一高風險區域，本身就是最大的核心風險。現在火勢雖暫時撲滅，但仍須防範內部仍有高溫，未來再度引發火勢的危險，市府不可掉以輕心。

陳以信批評，若市府早先引進AI監控技術，這場大火或許不會發生。他強調自己甫參選市長就提出相關AI政見，主張應將AI技術運用在各項設施巡檢，以及環境監控與空汙偵測辨識。他說，如果這次事先能在廢棄物暫置場設置AI溫度與氣體監控設備，或以AI無人機定期偵測附近空品異常，就能提早發現可能起火地點，事先或即時撲滅避免釀成更大災害。

陳以信舉出運用AI防災的國際案例，證明AI科技已成世界主要城市防災的標準配備。美國加州政府以AI分析所有觀測影像，偵測並推估可能起火地點後便主動通報出勤，有效預先防範火災。洛杉磯消防局在救火時也輔以無人機現場情監，即時提供360度熱成像，給救火人員判斷火勢，降低人員救災風險。英國倫敦也已運用AI環境監控，根據空污物的空間分佈，自動計算出空汙可能來源，即時派員前往查看取締。

陳以信強調，後壁大火凸顯出台南急需建置相關AI監控與即時治理系統，也證明他所提出AI治理政見具有前瞻性。他透露，正撰寫一本如何應用AI技術重塑台南城市治理的新書，預計十二月正式出版，他希望能將台南塑造為一座AI未來新城。

