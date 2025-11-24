台南藍軍批「高雄垃圾山台南火燒山」 陳以信建議引進AI監控技術
[Newtalk新聞] 台南發生烏樹林垃圾山大火，市議員林燕祝、蔡宗豪今（24）日在議會自由發言時關切火燒山後續狀況，並怒批「高雄垃圾山，台南火燒山，民進黨中央面對各縣市的嚴重垃圾問題，視若無睹，讓美麗的台灣漸漸成為垃圾島。」烏樹林火燒山至今仍在悶燒，臭氣從後壁飄到永康等地，嚴重影響台南人的健康，希望數日內能儘快控制悶燒。既然中央不處理垃圾問題，請黃偉哲市長能在環保局之下，成立環境管理處和資源循環工程處來自救。
林燕祝指出，後壁烏樹林廢棄物暫置區，堆置丹娜絲颱風清理出來的廢棄物，面積約25萬公噸，周五晚間發生火警，火勢一發不可收拾，至今仍在悶燒，廢棄物濃煙隨著季風，臭味從溪北地區飄到溪南的永康、安南區等地，空氣品質非常差，讓過敏兒受不了，還有民眾從麻豆打電話給她陳情說快死了，空污沒有關係嗎？高雄垃圾山，台南火燒山，南高觀光景點再加一，為什麼有這麼多垃圾都無法處理，民進黨中央要不要好好針對問題，提出解決之策？
林燕祝說，空污問題嚴重影響市民健康，有民眾陳情二周前同一地點，就發生過垃圾火燒山，但立刻就被環保局自行撲滅，這式發生高雄垃圾山事件被查獲，這麼巧台南就發生火燒山，民眾質疑，是台南自行放火燒垃圾山，為何民眾會有這樣的質疑，原來烏樹林廢棄物暫置區有保全人員在現場，但五點下班後，晚上八點多就發生火燒山事件，消防局八點四十分接獲報案，本來台南市府要花五億元左右，來處理25萬噸的廢棄物，現在火一燒，垃圾山沒了，市府就不需要花這筆錢，這種巧合難怪民眾質疑？到底還要燒多久？民眾還要痛苦多久？
蔡宗豪也詢問烏樹林火燒山到底是人為疏忽或是致意妄為？二個月前就有悶燒，所以該警覺垃圾山裡有很多的塑膠浪板和泡棉在發生可能高，現在真的發生火燒山，雖然火勢撲滅，可是還在悶燒，全台南市共有14個區的空氣品質都受影響，空污從後壁一路向外向南飄到柳營、官田、善化等區，這幾天剛好是假日，好多人都出門踏青，卻要忍受空污，心情都不好。台南市在2024年的PM2.5是全台灣第一名，肺癌死亡率也是最高，值得市府有關單位重視。
環保局長許仁則答詢說，是二個月前烏樹林曾發生小規模垃圾冒煙事件，情況立刻控制，週五發生的火燒山，周遭已立刻封閉，現在進入第二階段，燒過的趕緊挖開，灌水降溫，希望兩三天之內，能讓悶燒之火熄滅。
前立委暨台南市長參選人陳以信則表示，這是一場應該可以事先避免的災害，台南市政府對此難辭其咎，黃偉哲市長應即危機處理並全面檢討。垃圾暫置場本來就是高風險區域，因為有機物發酵會升溫、甲烷濃度高、易燃物混雜，任何疏忽都可能引發火點。而市府未能有效管理此一高風險區域，本身就是最大的核心風險。現在火勢雖暫時撲滅，但仍須防範內部仍有高溫，未來再度引發火勢的危險，市府不可掉以輕心。
陳以信批評，若市府早先引進AI監控技術，這場大火或許不會發生。他強調自己甫參選市長就提出相關AI政見，主張應將AI技術運用在各項設施巡檢，以及環境監控與空汙偵測辨識。他說，如果這次事先能在廢棄物暫置場設置AI溫度與氣體監控設備，或以AI無人機定期偵測附近空品異常，就能提早發現可能起火地點，事先或即時撲滅避免釀成更大災害。
陳以信舉出運用AI防災的國際案例，證明AI科技已成世界主要城市防災的標準配備。美國加州政府以AI分析所有觀測影像，偵測並推估可能起火地點後便主動通報出勤，有效預先防範火災。洛杉磯消防局在救火時也輔以無人機現場情監，即時提供360度熱成像，給救火人員判斷火勢，降低人員救災風險。英國倫敦也已運用AI環境監控，根據空污物的空間分佈，自動計算出空汙可能來源，即時派員前往查看取締。
陳以信強調，後壁大火凸顯出台南急需建置相關AI監控與即時治理系統，也證明他所提出AI治理政見具有前瞻性。他透露，正撰寫一本如何應用AI技術重塑台南城市治理的新書，預計十二月正式出版，他希望能將台南塑造為一座AI未來新城。
更多Newtalk新聞報導
南市議員李宗霖婚宴席開百桌 總統市長民代齊獻祝福
歐洲版烏克蘭和平計畫「28條」全文曝光 強調主權保障、經濟重建
其他人也在看
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 11 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 7 小時前
下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 11 小時前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 23 小時前
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍27至29度，西半部局部地區中午甚至達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，週三台視新聞網 ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 11 小時前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 天前
斷崖式降溫！週二東北季風報到 北部先濕後乾
斷崖式降溫！週二東北季風報到 北部先濕後乾EBC東森新聞 ・ 20 小時前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
一圖掌握未來一周天氣》東北季風晚間增強 週三最冷中部以北下探14度
．民報 ・ 13 小時前