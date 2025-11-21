台南藏金閣舉辦拍賣＋舊鞋救命 邀市民響應惜物愛物

台南市環保局藏金閣1館22日舉辦拍賣活動及辦理「舊鞋救命」募集活動，協助非洲孩童遠離沙蚤感染，現場推出多款精選二手家具供民眾選購。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

台南市環保局為呼籲市民響應「分享與愛物」，22日上午8時在東區的藏金閣1館舉辦拍賣活動及辦理「舊鞋救命」募集活動，協助非洲孩童遠離沙蚤感染。現場推出多款精選二手家具，包括斗櫃、鞋櫃、茶几椅組等，及經專業師傅維修的好騎腳踏車，邀請民眾以行動支持惜物、愛物，讓舊物重獲新生。

環保局表示，明天拍賣日同步舉辦「知足藏樂二手免廢市集」，歡迎民眾攜帶家中仍堪用的二手物品前來交換、分享，延續物品價值，讓生活故事持續流動。現場也將辦理「舊鞋救命」快閃募集活動，邀請市民捐出家中尚可使用之平底包鞋（男鞋、女鞋、童鞋皆可），以實際行動協助非洲孩童遠離沙蚤感染。藏金閣1館地點在：台南市東區府東街41巷6號

藏金閣1館舉辦拍賣活動，現場推出多款精選二手家具供民眾選購。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

環保局長許仁澤表示，拍賣日活動內容豐富，除拍賣、市集及「舊鞋救命」快閃募集活動外，現場「維修咖啡館」亦提供免費小家電維修服務（限10位，需事先報名額滿為止）。

另外，同步推出指定回收物兌換「尚好肥」的活動，每人限領10包，歡迎市民踴躍參與。並歡迎大家當日下午前往藏金閣2館「金翱共故事屋」聽環保故事，讓整個感恩季節更加充滿暖心與綠意。藏金閣2館地址：台南市中西區府前路二段370號。

