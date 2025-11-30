民視新聞／謝耀德 台南報導

天氣變冷，一碗熱呼呼的麻油雞湯，真的是暖心又暖胃。台南東區就有一家，每天採用當天限宰的台灣雞、麻油及中藥一起熬煮，因為就在學校附近，很多學生愛喝湯又不好意思開口，老闆乾脆開放無限加湯，讓顧客都能喝飽。甚至掛上免費加湯800次的布簾，就是不怕你喝。

各種中藥熬煮的麻油雞湯頭，滿滿一大鍋散發誘人香氣，採用台南西港在地麻油，加上當天限宰台灣雞熬煮，天冷來上一碗，暖心又暖胃。

脆甜高麗菜當底，鋪上大塊雞腿和雞肉。位在台南東區的藥膳麻油雞，因為就開在學校附近，擔心學生吃不飽，老闆霸氣開放無限加湯，窗邊掛簾和制服背上更直接印著「免費加湯800次」，就是不怕客人續湯。

廣告 廣告

用長糯米炒到收乾水分，再加入米酒製作成的古早味麻油糯米雞飯，再放上一顆現煎的麻油煎蛋，超級滿足。擔心部分學生難以接受米酒，麻油雞湯特別加上藥膳調和，用甘味中藥取代厚重酒味。

還沒到營業時間，店門口前就排滿長長人龍，等不及要大快朵頤。熱呼呼的麻油雞湯，喝上一口全身都暖了起來，不怕客人喝，只怕喝不飽，儘管物價飛漲也依舊無限供應，要讓客人喝在嘴裡暖在心裡。

台南藥膳麻油雞店免費續湯 「可喝800次」喝到飽

原文出處：台南藥膳麻油雞店免費續湯 「可喝800次」喝到飽

更多民視新聞報導

不是洋基、道奇！大聯盟高層投票看好「這隊」搶下今井達也

黃偉哲攜手南科推廣台南漁產 虱目魚、鮮蚵有望進入園區團膳

法國眼鏡弟來台「這東西」無法招架！網驚：找到對付大谷的方法

