台南蘭花火鶴登上日本王妃午宴餐桌
[NOWnews今日新聞] 東京國際花道博覽會今（10）日在東京新大谷飯店舉行，延續去年的參展成果，南市府今年再度受邀參加，由市長黃偉哲率團出席並設攤宣傳台南花卉及農產加工品。黃偉哲也期望在日本眾多流派齊聚的花藝盛會中，將台南最美麗的花及農特產品呈現給這場盛會的參與來賓們，藉此促進城市外交、加深台灣形象。此外，台南更是唯一受邀參加的台灣城市。
這屆盛會由Ikebana International Fair名譽總裁、日本皇室高円宮久子妃殿下主持，現場有超過24國大使及夫人、各大流派花道家元及國際團體皆出席共襄盛舉。值得一提的是，此次高円宮久子妃殿下所主持的午宴桌花特別採用了台南的蘭花與火鶴花，不僅展現台南高品質花卉的魅力，也提升台南花卉的國際曝光度。
黃偉哲除感謝高円宮久子妃殿下以及今年活動輪值委員長—匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT女士，攜手打造這場融合花藝、慈善與國際交流的盛會外；這次台南以代表性花卉蘭花與火鶴花，搭配優質農產加工品盛大參展，黃偉哲也提到，此次能受邀參與日本皇室午宴，倍感榮幸，期盼讓更多國際友人看見、認識台南。
此外，黃偉哲也與匈牙利駐日大使Anna AULNER-BÁLINT女士一同上台頒發台南市長獎，獎品內容為高雄－東京往返機票及台南五星級飯店2晚住宿券。
今年台南主題館以花與果之都──「花と果の都・台南 The City of Flowers & Fruits – Tainan, Taiwan」為主軸，展售蘭花、火鶴花及多項農產加工品，並向在場貴賓介紹台南市豐富且多樣的農產特色。此外，現場也特別準備芒果乾、火龍果乾、台南烏魚子等邀請現場貴賓試吃，讓更多國際貴賓品嘗到台南獨特的風味。
