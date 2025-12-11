台南蘭花、火鶴花揚名國際 登上日本皇室午宴

南部中心／綜合報導

東京國際花道博覽會，10號在東京盛大舉行，台南市再度受邀參加，由市長黃偉哲親自率團出席，今年皇室午宴的桌花，也特別選用來自台南的蘭花和火鶴花，精緻的擺設，驚豔全場。





台南花果亮相東京國際花道博覽會 蘭花、火鶴登日本皇室午宴

東京國際花道博覽會上，來自台南的蝴蝶蘭，驚艷全場。（圖／翻攝畫面）









純白色的蝴蝶蘭，朵朵綻放，優雅大方，一旁還有粉色、藍色的蘭花，同樣很吸睛，在東京國際花道博覽會上，來自台南的蝴蝶蘭，驚艷全場。突破大家對花卉的想像，東京國際花道博覽會，10號在東京新大谷飯店盛大舉行，台南市連兩年受邀，由市長黃偉哲親自率團出席，帶來台南優質產品。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲：「今年是由匈牙利使館來主辦，台灣唯一受邀的城市就是台南市，你看台南市這麼多花卉，包括漂亮的蘭花，現場很多花道老師，還有貴賓還有外交界人士很驚豔。」





台南花果亮相東京國際花道博覽會 蘭花、火鶴登日本皇室午宴

台南市連兩年受邀參展，由市長黃偉哲親自率團出席。（圖／翻攝畫面）









台南這次以代表性花卉，搭配農產加工品參展，今年皇室午宴的桌花，也特別選用來自台南的蘭花和火鶴花，精緻點綴，獲得在場貴賓好評。台南市長黃偉哲：「很多人都很喜歡，一起來讓更多朋友，認識台南喜歡台南。」

在這場花藝盛會中和各國交流，台南的花卉憑著頂尖的品質，在日本皇室宴會中亮相，台灣花卉實力，再次被國際看見。

原文出處：台南花果亮相東京國際花道博覽會 蘭花、火鶴登日本皇室午宴

更多民視新聞報導

入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你

腦掃描首揭「心流」機制！大腦理性活動降低 直覺與創造力大躍升

