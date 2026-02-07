台南虱目魚丸、蔬果直送愛買！拚春節3成業績 黃偉哲化身最強銷售員

生活中心／賴俊佑報導

愛買聯手臺南農產衝3成業績！虱目魚丸、蔬果產地直送。(圖／愛買提供）

農曆年前最後採買！愛買量販攜手臺南市農產運銷股份有限公司推出多項臺南優質農產，包括蔬果、虱目魚丸、加工烏魚子等臺南特色產品，力拚業績較去年同期成長3成；另外，全聯、大全聯與農業部農糧署合作辦理「國產農漁畜年節食材」推廣活動，讓民眾用合理價格購買國產蔬菜、水果、花卉、水產品及畜產品。

臺南知名農產進駐愛買推廣，打造小型年貨商圈。(圖／記者賴俊佑攝影）

愛買聯手臺南農產衝3成業績！虱目魚丸、蔬果產地直送

愛買攜手臺南農產，將臺南鮮果推向全台市場，臺南市市長黃偉哲更化身最強銷售員，推廣臺南特色產品，黃偉哲表示「不怕你比貨，只怕不提貨」，更邀請民眾過年期間到臺南旅遊，黃偉哲與與愛買量販共同完成合作簽約進駐愛買量販儀式，接下來會根據季節上架不同臺南特色產品。

廣告 廣告

臺南農產精選芭樂、小蕃茄、洋香瓜及火龍果等多項水果上架販售，讓消費者就近選購，並將年貨大街氛圍熱鬧呈現於量販賣場中，不管是南北乾貨、糖果餅乾、水果禮盒、海鮮水產，或是臺南在地農產加工烏魚子、虱目魚、豬牛肉乾肉紙等特色商品，品項一應俱全，滿足民眾年前一次購足的需求。

愛買表示農曆春節檔期業績占全年超過3成，除了與臺南農產合作，2月11日至2月15日還有會員單筆消費滿 2,000元即再享9折電子現金折價券回饋，此外，愛買量販同步引進多款空運水果禮盒、酒禮盒搶攻送禮市場，包括日本蜜富士蘋果原裝箱、日本金星蘋果原裝箱、紐西蘭亞尼士櫻桃、限量70組的皇家禮炮21年邁阿密馬球限量版調和威士忌、馬祖酒廠建廠70週年紀念酒等等。

農糧署與全聯推廣國產農漁畜年節食材。(圖／全聯提供）

農糧署與全聯推廣國產農漁畜年節食材

全聯、大全聯與農業部農糧署合作辦理「國產農漁畜年節食材」推廣活動，即日起國產蔬果、花卉、國產畜產品與水產品陸續上架全聯、大全聯全台門市。

農業部農糧署表示，近期正是冬季蔬菜品質最佳的時節，各類葉菜與根莖類作物生長良好、供應充足，價格也相對親民；水果方面,棗子、蓮霧、釋迦、椪柑、桶柑及茂谷柑等當季果品陸續進入盛產期，風味佳、甜度高；年節應景花卉銀柳、百合、菊花、洋桔梗等熱門品項供貨穩定、選擇多元，適合居家布置與節慶送禮，為新春增添喜氣與好彩頭。

更多三立新聞網報導

好市多整車結帳「折上千元」她喊超有感 符合「2條件」年回饋3萬

全聯「小白菜只要10元」快搶！ 家樂福、愛買週末結帳9折

漢堡王「最賺錢門市前2名」都在桃機！ 最熱賣漢堡是這顆

挑戰飯店業年終王！晶華酒店最高7.1個月 煙波最高6個月

