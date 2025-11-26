台南虱目魚皮湯有分... 「生.熟魚皮」口感大不同
台南市 / 綜合報導
美食古都台南有不少虱目魚料理，不少饕客一早都會來上一碗魚皮湯搭配肉燥飯，但您知道嗎？魚皮湯有分為兩派，一種是生魚皮，另一種是熟魚皮，資深饕客大多都知道兩種區別，原來生魚皮湯是使用新鮮魚皮，在滾燙高湯中燙熟搭配薑絲就能上桌，而熟魚皮的話則是需要裹上魚漿，吃起來Q彈、紮實，業者說熟魚皮湯也是流傳多年了，研判當初會有這種做法是因為冬天虱目魚偏小尾，切下來的魚皮偏薄，加上魚漿後才更有份量及飽足感。
放進好幾顆魚丸，加上剛煮熟的魚皮，最後淋上高湯，天氣轉涼來碗熱湯真的暖胃，民眾一口接一口送進嘴裡，滿足樣貌全寫臉上，但這魚皮厚度，看起來好像和印象中的不太一樣，現在有網友吃到後，不禁發文問說，這是什麼意思，台南人喝不懂，原來魚皮湯分成兩派。
記者VS.民眾說：「你知道有生魚皮跟熟魚皮之分嗎，來這邊吃才知道，生魚皮就是沒有再經過加工處理，切完之後然後直接水煮，你知道怎麼分嗎，它是有漿和沒有漿，自己煮也是沒有漿，所以一般人會比較少看到(有漿)。」懂吃的饕客，馬上就能回答出，生、熟魚皮的差異，但這兩種，到底哪裡不一樣呢？
記者VS.民眾說：「我如果去菜市場就是買沒漿的，像這個它是比較飽滿。」從外表來看明顯可見厚度落差，因為生魚皮，沒有額外加工，是使用新鮮魚皮，在滾燙高湯中燙熟，業者說：「這個就是生魚皮(現切)。」口感軟嫩滑順，湯品強調鮮度，而熟魚皮湯的話，則是在魚皮上裹魚漿，咬起來Q彈、紮實，湯頭也因為魚漿的加入，稍微濃郁風味更為豐富。
業者勇仔說：「冬天的時候比較小尾，它切下來的皮會比較薄，你如果裹漿的話會讓那個魚比較厚。」不論是主打魚肉和湯頭原味的生魚皮湯，還是說裹了漿更有口感及飽足感的熟魚皮湯，兩派都各有擁護者，在美食古都都能依照喜好，找到適合自己的那碗魚皮湯。
