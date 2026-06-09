台南虱目魚進軍加拿大 李芳林出席啟運儀式 (圖)

國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9）日拋出震撼彈，宣布「將不參與2026年新北市議員選舉」，引發外界高度議論。對此，媒體人黃揚明在臉書發文預測她下一步動向，黃揚明表示，若是要布局2028立委選戰，那江怡臻的決定是正確的，但要小心綠營後續肯定會操作一波，等著瞧吧。江怡臻今天在臉書發文宣布，「今天，怡臻必須向大家宣布一個艱難的決定。經過這段時間的沉澱與深思，......

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