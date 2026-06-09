台南虱目魚進軍加拿大 李芳林出席啟運儀式 (圖)

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澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
大解渴！梅雨彈狂炸 全台水庫超過1.2億噸水量進帳
據了解，這波梅雨讓民生、產業及農業用水獲得舒緩，其中南部水庫蓄水量明顯回升，日前蓄水率一度跌破1成的曾文水庫，目前已成功回升至13.77%，加上烏山頭水庫，共進帳2500萬噸水量，民生、產業及農業用水已獲得實質舒緩；南化水庫進帳1380萬噸，蓄水率回升至33.26%，目前中部...
台南虱目魚"季節性缺貨" 名店被迫停業 饕客哀號
南部中心／林俊明、鄭博暉 台南市報導台南市有店家貼出公告，因為沒有虱目魚可賣，要停業3天，讓民眾也跟著擔心，沒有虱目魚，早餐怎麼辦？對此漁會解釋，目前正值虱目魚季節性缺貨，中秋節前才會大量產出，只要等到7月進入產季，市場供貨量就會平穩。
烏曾南3水庫大進帳650萬噸！水情緊張才稍緩解 緊接準備防汛、防洪
經濟部今（8）日表示，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，台灣附近環境更趨不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信今天開設應變小組並主持防汛整備會議。至於水情吃緊的南台灣，過去24小時降雨，已替烏山頭水庫、曾文水庫、南化水庫帶來共約650萬噸水庫入流量，水庫蓄水率已回升到12%至24%左右。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
豪雨狂炸! 台南各地"汪洋一片" 住戶急借沙包擋水
南部中心／林俊明、劉尹淳 台南市報導受滯留鋒面以及西南風影響，台南8日降下大雨，導致各地都傳出淹水災情，包括中西區、永康區，部份路段更是汪洋一片，不僅有住戶，忙著在家門口堆沙包擋水，店家擺在騎樓的桌椅，也泡在水中，就連馬路施工臨時搭建的行人專用道，也瞬間變成行人滑水道。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
影/海巡破歷年來最大漁船走私案 查扣1.8噸30億毒品
海巡署破獲歷年來最大規模漁船走私毒品案，在貓鼻頭西方海域查獲屏東籍漁船非法走私三級毒品K他命重達1.8公噸，市價超過30億元，全案近日屏東地檢署依法起訴。
與傅子純「情同母子」！資深女星悲慟憶暖舉：真正兒女都未必做到
台灣戲劇八點檔男星傅子純，於（7日）因突發性血癌送醫搶救不治，享年46歲，突如其來的噩耗，令演藝圈人士悲慟萬分，至今仍無法接受，紛紛緬懷他生前的溫暖善舉。對此，曾和傅子純飾演母子的資深女星鍾佳蓁則是心痛到無法呼吸，直呼：「不是現在啊！兒子！」
黃仁勳訪韓粉絲被羞辱？SK海力士會長崔泰源丟餅乾被罵爆「像在餵動物」
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳上周訪問韓國，期間與SK海力士會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver創辦人李海珍餐敘。7日晚間，黃仁勳與崔泰源再度於炸雞店餐敘，當崔泰源隨黃仁勳到餐廳外發放炸雞與餅乾時，崔泰源用丟的方式把餅乾發給現場粉絲，該舉動卻被罵爆，網友批評崔泰源是在動物園餵動物。 在 Instagram 查看這則貼文 ......
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
開箱／欣葉新日式Buffet！竟有隱藏版「鑽石魚」饕客才知 餐價也曝光
欣葉日本料理迎接品牌30周年，將陪伴許多老饕多年的健康店全面改裝，並以全新品牌「彩膳楽亭」重新出發，今（9）日起正式試營運。全新餐廳規劃近290席座位，目前訂位率已達8成，端午連假檔期更接近客滿。《三立新聞網》實際開箱發現，除了全新打造的日式街町空間外，生魚片區竟藏著一道沒有標示菜名的隱藏版魚種「鑽石魚」，吸引不少饕客默默夾取，成為現場最受矚目的亮點之一。
鄭文燦案「最關鍵証人」廖俊松詰問頻跳針 旁聽民眾譏：有意識的亂講
【記者張沛森／桃園報導】海基會前董事長鄭文燦遭控在桃園市長任內辦理華亞科技園區土地擴大開發案，收受鴻展公司股東廖俊松、廖力廷父子5百萬元賄款案，桃園地院今天（9日）繼續傳喚最關鍵證人、鴻展公司董事長廖俊松進行交互詰問。廖俊松上月出庭時當庭自曝患有輕微失智症，在法庭上頻頻跳針；今天詰問時面對關鍵問題一再避重就輕，不斷跳針，無關案情部分則是對答如流，連旁聽民眾也難以接受，譏諷他是「有識識的『亂講』」！
SK會長陪黃仁勳弘大發零食卻「用丟的」 韓國網友怒批：像在餵動物
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前於南韓首爾弘大商圈與當地科技巨頭聚餐，並在場外展現親民作風，向粉絲送零食。不料，...
不是森崴能源 鴻海簽了！再生能源夥伴是他
全球領先投資公司博楓（Brookfield）宣佈與鴻海達成策略合作，雙方將於越南共同投資開發規模達1GW的風電、太陽能及儲能項目。此次合作旨在為鴻海及其供應鏈提供穩定且具成本效益的綠色電力，並結合長期購電協議（PPA）與資產管理。博楓將透過能源轉型促進基金推動東南亞淨零轉型，鴻海投資長杜墨璽強調，此舉將確保區域營運的電力保障，並配合越南直接購電政策，積極實踐企業永續發展與能源布局。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
震撼彈！藍新北女戰將放棄競選連任議員 黃揚明預測下一步：小心綠營這操作
國民黨發言人、新北市議員江怡臻今（9）日拋出震撼彈，宣布「將不參與2026年新北市議員選舉」，引發外界高度議論。對此，媒體人黃揚明在臉書發文預測她下一步動向，黃揚明表示，若是要布局2028立委選戰，那江怡臻的決定是正確的，但要小心綠營後續肯定會操作一波，等著瞧吧。江怡臻今天在臉書發文宣布，「今天，怡臻必須向大家宣布一個艱難的決定。經過這段時間的沉澱與深思，......
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
好困擾！遊日旅客亂丟行李箱在房內 業者一招解難題
札幌市內一間飯店經理受訪時表示，飯店光短短3個月內就累積了7個被棄置的行李箱，住宿的旅客就這樣放在房內不管離開，「我們根本沒有空間保管，而且處理的費用也相當昂貴。真的希望旅客們不要把它們留下就走。」隨著外國觀光客的增加，被棄置的行李箱數量也逐漸上升，即使是...
下游注意！持續降雨水位攀升 台灣第一水庫今年首度溢流
受西南風與滯留鋒面的影響，有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，上游持續降雨，累積破百毫米，逕流湧入，水位迅速攀升，超過目前的高層35.18公尺，今年首度自然溢流，農田水利署嘉南管理處籲請民眾遠離河岸，注意安全。根據嘉南管理處新化工作站的觀測，虎頭埤上游的興大林場，從昨天迄今，36小時內累積降雨破百毫