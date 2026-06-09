台南虱目魚進軍加拿大 開啟連鎖超市銷售通路

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市學甲區水產加工業者鮮饌國際公司成功將台灣虱目魚產品外銷加拿大，首批20噸今天啟運，將透過當地主流大型連鎖超市販售，為台南虱目魚養殖產業開啟全新國際通路。

台南市政府農業局長李芳林出席啟運儀式致詞表示，虱目魚為台灣代表性養殖魚種，台南更是養殖重鎮，擁有完整產業鏈與成熟養殖技術，此次成功打開加拿大市場，不僅是鮮饌國際的重要突破，為台南虱目魚產業開啟全新國際通路，也為台灣優質水產品外銷注入強勁動能。

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李芳林表示，此次合作的加拿大連鎖超市體系，在當地擁有超過1000家分店，通路規模龐大，具有高度市場代表性，若銷售表現理想，可進一步推動契作制度，市府將持續輔導更多台南養殖戶取得國際認證，共同擴大外銷量能，帶動整體產業升級。

鮮饌國際提供資料指出，近年持續投入品質升級與國際驗證，展現台灣水產產業在永續發展、食品安全與國際規格上的領先實力，此次成功進入加拿大主流連鎖超市，代表當地消費者對台灣虱目魚品質與食品安全高度肯定，也象徵台灣水產加工與品牌實力已逐步獲得國際市場認可。（編輯：管中維）1150609