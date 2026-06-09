南部中心／林俊明、鄭博暉 台南市報導

台南市有店家貼出公告，因為沒有虱目魚可賣，要停業3天，讓民眾也跟著擔心，沒有虱目魚，早餐怎麼辦？對此漁會解釋，目前正值虱目魚季節性缺貨，中秋節前才會大量產出，只要等到7月進入產季，市場供貨量就會平穩。





台南虱目魚"季節性缺貨" 名店被迫停業 饕客哀號

虱目魚量少價揚，台南傳統早餐魚粥，竟傳出無魚可賣！（圖／民視新聞）

下雨天來碗熱騰騰的魚肚粥，是不少台南民眾的習慣。不過安南區這家知名小吃，卻因為「買不到虱目魚」，竟被迫店休五天，消息一出，讓老饕們也很緊張，周二店家恢復營業，攤位前也出現老客人光顧。虱目魚店家阿雞表示：「會休到五天的關係，就是因為虱目魚的魚商，沒有魚可以給我們，沒有殺魚所以變成，我們沒有魚可以賣。」民眾說：「做生意的辛苦，生意人都知道啦，所以說有時候要是售價不會差很多，以我自己的心態上來說，我是比較不會計較啦。」

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台南虱目魚"季節性缺貨" 名店被迫停業 饕客哀號

部分魚販攤商不敢漲價，只能自行吸收價差！（圖／民視新聞）

不過休息的店家還是不少，事實上市場魚販也表示，虱目魚整體供貨量少了三成，為了留住老顧客，咬牙苦撐不敢漲價。市場攤商林先生表示：「我們是沒有漲啦，不過都是處於一直在，有點虧錢的狀態啦。」究竟為何會鬧虱目魚荒？台南市漁會就指出，除了季節性缺貨外，養殖環境改變也是關鍵。台南區漁會總幹事陳崇德表示：「去年颱風影響損失蠻多的啦，我們在評估如果這場雨下來之後，下個月過冬及開春的魚，就會慢慢的出現。」養殖結構調整、極端氣候和養殖面積縮減，讓虱目魚產量減少，目前產地收購價，已經從去年的每台斤50元，飆到75到78元。魚肚更是要90元以上，市面上香煎虱目魚肚，一片賣120塊已經是常態。不過這種狀況，預計在七月進入越冬和開春魚的產季後，供應量就能逐漸增加，價格波動也能回復平穩。

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