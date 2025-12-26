台南蛋黃區「坐6望7」！自住客群買哪裡才是「最後甜蜜點」？

在台南房價普遍上揚的趨勢下，如何在不犧牲居住品質的前提下，找到價格合理的產品，成為許多自住與首購族群最大的焦慮。東區已坐6望7，較外圍區域來到5字頭，中西區、北區及安平區新案普遍已來到 4 字頭，新案 5 、6字頭不乏少數，高單價不僅讓首購族望而卻步，更何況若為了控制總價得犧牲掉空間格局，也讓購屋族面臨「換新房但空間縮水」的窘境。

台南蛋黃區已經來到坐6望7的房價，對於一般自住家庭來說，還有哪一區是高CP值的選擇呢？（圖／業者提供）

然而，位於安南區的九份子重劃區，憑藉其極佳的地理位置（一橋之隔即市區）、台灣首座低碳水岸環境社區，以及價格上的相對競爭力，成功在市場上脫穎而出。它雖不是最便宜的，但卻是目前台南市場上，可能最具 CP值（性價比） 的自住首選，為渴望優質生活空間的購屋者提供了最後的甜蜜點。

回顧九份子從漁塭地蛻變成新興都會區的歷程，僑馥建經曾經在2022年做出一份統計數據：九份子重劃區從 2018 年透天平均總價約 1,507 萬元，到 2022 年飆升至 3,378 萬元，驚人的土地增值速度已奠定了該區的價值基礎；儘管如此，九份子目前的新建大樓價格帶仍維持在 3 字頭中後段，相較於台南其他重點區域，具備顯著的價格優勢。

這意味著購屋者能以舊市區最低預算的價格，購得區位僅一橋之隔、且享有水岸與低碳環境優勢的新建案，也讓九份子跳脫了過去安南區的刻板印象，但價格仍保有對首購族的友善性，這正是其市場的甜蜜點所在。

九份子高綠覆率，居住在此環境舒適，且房價相對蛋黃區更親民。（圖／業者提供）

對於資金相對有限的首購族而言，若堅持在蛋黃區尋找新屋，預算往往只能鎖定小坪數兩房（約 20 坪）或年齡較高的中古屋，但在九份子，首購族可以更輕鬆地以總價 1,500～1,800 萬的預算區間，購買到機能相對完整的 3 房格局，總價門檻相對親民。不僅能享有高綠覆率、環湖步道的優質居住環境，同時區內的九年一貫九份子國中小也成為許多家長夢寐以求的明星學區。這等於是「花蛋白區的錢，享受蛋黃區難得一見的環境品質」。

而對於追求居住品質升級的換屋家庭，九份子提供了「同資金換大空間」的機會。換屋族可以利用市區舊屋或舊大樓的資金，在九份子買到景觀優勢的大 3 房或 4 房產品，甚至是優質的透天產品，大幅提升居住的舒適度與家庭活動空間。在九份子，換屋不再是「換新但空間縮水」，而是「空間與品質的雙重升級」。

九份子的價值不僅體現在價格上，更在於其已然成熟的軟硬體環境。作為台灣首座低碳示範社區，九份子擁有完整規劃的水岸景觀、高綠覆率和整齊的街廓。這種結合生態、健康與高標準開發的居住氛圍，是台南市其他重劃區難以比擬的。

此外，九份子國中小作為明星學區的品牌效應，持續吸引注重教育品質的自住家庭遷入，穩固了區域的人口素質與剛性需求。雖然區內大型商業機能尚在成長中，但一橋之隔即是台南市北區，日常採買與基礎醫療機能皆能迅速滿足，居住便利性已經到位。

九份子重劃區內的生活機能逐漸完善。（圖／業者提供）

業者認為，九份子現階段仍被視為「甜蜜點」，主要原因在於其環境品質和學區價值已經兌現，但其未來的商業機能與交通效率提升所帶來的增值潛力尚未完全反應在目前的房價上。

這使得九份子成為台南市場上，少數能讓購屋族「用合理的價格，買到未來的價值」的區域。對於想在台南圓夢的首購家庭而言，不必盲目追逐蛋黃區的天價，聰明佈局九份子，卡位這波價格與價值之間的平衡點，無疑是實現理想居住品質的機會。

