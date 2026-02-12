台南蜜棗空運新加坡高端市場 「新台灣館」開市即完售

台南蜜棗在新加坡創下連續四週、每週銷售800公斤佳績。（翻攝童振源臉書）

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，已連續4週以空運方式出口新加坡，展現強勁市場需求。產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨大葉高島屋，上架後銷況熱烈，每週銷售量突破800公斤，開市後迅速售罄，成為消費者爭相選購的人氣水果。

駐新加坡代表處童振源大使表示，台南蜜棗在當地市場的銷售表現，顯示台灣農產品在品質與品牌形象上的競爭力。不少消費者主動詢問到貨時間，甚至提早到場選購，回購情形穩定，顯示產品已建立良好口碑。

台南市政府指出，台南地區日照充足、氣候溫暖，有利於蜜棗生長。果實外觀飽滿、色澤鮮亮，口感清脆多汁、甜度高，風味表現穩定，符合高端市場對品質與外觀的要求，從連續4週、每週銷售逾800公斤的成績，反映出產地管理與通路布局的成熟度。

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，穩定快速完售的好表現。（翻攝童振源臉書）

為維持鮮度，本次出口採全程空運直送，並搭配冷鏈保鮮機制，從產地採收到海外上架緊密銜接，縮短運輸時間，確保產品風味與口感。

台南市長黃偉哲表示，市府長期輔導果農投入品種改良與精緻化管理，推出「新蜜王」、「雪麗」等特色品種，透過分級選果、標準化包裝與精準採收流程，讓每批出口產品符合國際市場規格，提升台南農產在海外高端通路的能見度。

台南市政府表示，未來將持續與駐外單位及海外通路合作，深化品牌行銷與市場拓展，推動更多優質農產品進軍國際市場。台南蜜棗穩定銷售與快速完售的表現，為台灣農產品拓展海外市場再添實績。

