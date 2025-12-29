台灣好新聞

目前司法院大法官僅8人，總統府已提名過2波司法院大法官新人事案，但皆遭中國國民黨、台灣民眾黨攜手否決，因此憲法法庭停擺達1年。不過憲法法庭於去（114）年12月19日以5人體制召開確認裁判文本評議，結束後再召開一般評議，宣告藍白版《憲訴法》修正案違憲並失效。今（2）日憲法法庭再度以5人體制作出今（115）年憲判字第1號判決，裁定屏東地院裁定違憲，辯護人得為被告聲請撤銷或變更羈押處分。民眾黨稍早發出聲明，表明憲法增修條文設大法官15人掌理解釋憲法之權，司法院5人在違反憲法規定與法律規定的前提下，要違憲、違法做出5人判決，刻意從人權議題著手，企圖提 5人判決正當性，此種陽謀，昭然若揭。民眾黨指出，違憲就是違憲、違法仍是違法，其違憲違法的5人組成，並不會因為提出的意見有助被告程序權保障，就能夠讓違憲違法的判決合法化、合憲化。民眾黨表示，該黨贊同在合法的前提下，各機關可以努力繼續提升我國的人權保障，但應該「以合法的程序進行」。此時 5 人持續判違法決，訴求人權保障議題，因是在違法程序的前提下，實乃對各級法院法官、律師，都創造了本無必要的難題。民眾黨認為，此次115年憲判1號對於系爭的刑事訴訟法