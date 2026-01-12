台南蜜棗首度外銷新加坡 每週空運進駐百貨通路

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市楠西區生產的蜜棗首度外銷新加坡，首批鮮果今天正式出貨，將持續透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式出貨，透過新加坡百貨通路販售，成功拓展海外銷售商機。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南蜜棗外銷新加坡，由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，並由楠西區青農林一夫所經營棗園為主要生產來源，同時結合多元品項拓展市場，其中由左鎮區農會供應百香果，以及聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷成果。

廣告 廣告

台南市農業局指出，目前台南蜜棗、百香果及芭樂等農特產品，已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。

農業局指出，台南市擁有良好氣候條件與成熟栽培技術，所產蜜棗甜度高、口感細緻，過去深受國內消費者青睞。此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式新鮮到貨，確保產品品質與風味，符合高端市場需求。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，此次外銷的台南當季水果，包含蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜等，不少民眾以為冬天能選購水果種類有限，事實上台南一年四季盛產各式鮮果，冬季仍有多樣選擇，且非常適合年節送禮。

黃偉哲強調，這次外銷新加坡為農民爭取到更好收益，並讓台南水果揚名國際，是市府一直以來努力的目標，期盼之後春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦及冬季的蜜棗、哈密瓜，皆能持續拓展海外市場。（編輯：張雅淨）1150112