台南蜜棗首銷新加坡 成功進駐高島屋高端百貨通路販售





台南蜜棗首度外銷新加坡，今（12）日首批鮮果正式出貨。市長黃偉哲昨日前往玉井聯興合作社關心出口外銷作業，肯定蜜棗以清甜爽脆、果形飽滿的高品質打進國際市場，盼台南鮮果農產開拓更多海外商機。

黃偉哲指出，本次外銷的台南當季水果，包含蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜等品質優良農特產品。不少民眾以為冬天能選購的水果種類有限，事實上台南一年四季盛產各式鮮果，即便冬季也有多樣的選擇，且非常適合年節送禮。

黃偉哲表示，感謝冠森蔬果生產合作社及眾多優質果農與通路商攜手努力，這次外銷新加坡為農民爭取到更好的收益，並讓台南水果揚名國際，這是市府一直以來努力的目標，期盼之後春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦及冬季的蜜棗、哈密瓜，皆能持續拓展海外市場。

農業局指出，台南市擁有得天獨厚的氣候條件與成熟的栽培技術，所產蜜棗甜度高、口感細緻，長年深受國內消費者青睞。此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式新鮮到貨，確保產品品質與風味，符合高端市場需求。

農業局表示，這次台南蜜棗外銷新加坡，由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，並由楠西區青農林一夫所經營之「安心棗園」負責主要生產來源；同時結合多元品項共同拓展市場，其中由左鎮區農會供應百香果，以及聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷的成果。

目前台南蜜棗、百香果及芭樂等農特產品，已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。市府將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多國際消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民創造穩定且永續的海外銷售通路。

