台南血庫告急 議員林美燕號召鄉親踴躍捐血





台灣各地血庫都呈現血荒，台南市尤其明顯，定期舉辦捐血活動的台南市太子慈善協會特地加碼，將在1月10日舉辦捐血活動，市議員林美燕號召鄉親積極響應，踴躍挽起衣袖，用實際行動來紓緩血荒，讓社會充滿愛與關懷。

台南捐血站企劃課長陳伊純說，台南地區近來天氣變冷，週六、週日通常是捐血的熱門時段，但上個星期因為太寒冷，捐血量僅有3成，這幾天的氣候更冷，捐血站同仁都很緊張，擔心未來供血可能發生困難。

林美燕指出，南區興南壇自從2017年開始，在奉祀神明太子爺的每年壽誕都固定舉辦捐血活動，這次聽到血庫缺血情況加重的訊息，特地加辦一場捐血活動，善心令人敬佩。

興南壇太子爺共修會董事長李耀恭說，捐血和捐款同樣都是行善，該會將堅持下去；太子慈善協會理事長許綾甄表示，她是護理師出身，深刻知道捐血的重要性，自己捐血持續30年，這次是她第100次捐血，將登記第一位捐血，希望能鼓勵更多捐血者來共襄盛舉。

捐血活動從上午9時起至下午5時，捐血地點在南區永成路三段177巷29號興南壇。捐血250西西贈3公斤花蓮米一包；捐血500西西贈全聯禮券5張(前100名)。現場並搭配提供按摩、義剪，服務捐血者。

