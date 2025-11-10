台南血腫衛教學會舉辦關懷活動 300多位癌友齊聚烏山頭





台南血腫衛教學會於8日聯合台南市立醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院共同舉辦「充滿愛・健康再出發」活動。8輛遊覽車共300多人參加，並有多位病友與家屬自行前往。醫療團隊與病友家庭齊聚烏山頭水庫，走岀戶外享受大自然的療癒之旅，現場氣氛溫馨感人。

癌症病友與家屬在醫療團隊陪伴下搭乘太陽能船遊湖，沐浴陽光、欣賞湖光山色，象徵以「愛與希望」為帆、以「健康生活」為舵，邁向生命的新航程。旅途中笑聲不斷，彼此分享抗癌經驗與生活心情，場面溫暖動人。隨後眾人於湖境飯店享用午餐，席間交流熱絡，醫病關係在自然互動中更顯親近。

廣告 廣告

柳營奇美醫院前院長曹朝榮表示，癌症早已是全民健康課題。看到病友與家屬勇敢走出戶外，令人深受感動，勇敢抗癌珍惜每一天，生命的力量就在心中。

柳營奇美醫院副院長黃文聰提醒，保持運動習慣與正向心態，是抗癌最有效的力量，每天多走一點路、多一分微笑，都是邁向健康的步伐。

永康奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳指出，癌症治療是一場長期旅程，除了配合醫療團隊，也要維持健康作息與均衡飲食。體恤自己的身體，珍惜當下的健康，就是最好的復原之道。

台南血腫衛教學會理事長李楊成表示，本次活動以「醫病同行、愛與健康並行」為宗旨，希望病友在治療之餘，也能感受社會的關懷與支持。我們希望透過活動，讓病友與家屬彼此交流、互相打氣，重新找回生活的美好與希望。學會將持續舉辦衛教與關懷活動，鼓勵病友走出戶外、多多參與社會互動，讓愛與健康在生活中持續流動。

更多新聞推薦

● 央視撂話「跨國抓捕」沈伯洋 本人嗆聲：台灣人沒在理中共