台南街訪民調出爐！陳亭妃大幅領先 林俊憲、謝龍介緊追

民進黨立委陳亭妃啟動「菜市場女力行動」。（陳亭妃服務處提供／曹婷婷台南傳真）

南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。針對國內各大選舉進行街頭民調的YouTube頻道「街頭有派對」也首次赴台南市進行「你最支持誰當台南市長呢？」街頭訪問，並於16日公布第一場結果，在佳里黃昏市場進行的50票民調中，由立法委員陳亭妃以21票近半數奪冠，立法委員林俊憲、謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的國民黨籍前立法委員陳以信則以0票收場。

廣告 廣告

近期媒體陸續針對2026年台南市長可能人選發布的民調中，陳亭妃支持度幾乎「清一色」遙遙領先林俊憲，國內知名街訪YouTube頻道「街頭有派對」似乎也為趕上這股台南選戰熱潮，16日發布第一支於台南市佳里黃昏市場進行的50票街頭民調，結果陳亭妃以21票大幅領先林俊憲的15票與謝龍介的14票。值得注意的是，「街頭有派對」此次街頭民調中特別納入民進黨初選題型，也就是陳亭妃、林俊憲分別對上謝龍介的對比式題目，最終陳亭妃（31:16）及林俊憲（29:17）皆勝過謝龍介，惟陳亭妃仍在對比式民調中較林俊憲佔優勢。

實際檢視此次「街頭有派對」街頭民調的對比式題目結果，無論選擇陳亭妃或林俊憲的支持者，當各該人選未出線時皆有2/3支持者願意轉投給另一名人選、僅有1/3流動至國民黨籍競爭對手謝龍介，且影片中許多受訪者針對7月丹娜絲颱風表示「天災不能怪人」、「不能怪總統」、「政府處理得很好」等意見，又或主持人在訪問過程有感而發地表示「怎麼每個投給謝龍介的人壓力都這麼大」，在在顯見民進黨在台南市仍具有相當實力，同時也反映當地藍營支持者大多傾向不積極政治表態。

此次「街頭有派對」首次在台南進行「你最支持誰擔任台南市長？」的街頭訪問，顯示陳亭妃在多項指標中領先。而隨著民進黨台南市長初選逼近，南二都之戰被視為賴清德政府上任後的重要地方政治指標，台南更因是賴清德本命區而格外受到關注。

【看原文連結】