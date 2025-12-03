台南街道美術館美好記憶活動抽獎結果揭曉 200位幸運得主名單公布
為慶祝街道美術館榮獲「GOOD DESIGN AWARD 2025」日本優良設計獎及「2025 金點設計獎＿標章」，市府都發局於街道美術館臉書粉絲專頁舉辦的「專屬街道美術館的美好記憶」活動已圓滿落幕，200位幸運得主名單正式公布，將可獲得限量主題帆布袋與環保水壺套組。得獎名單請至「 街道美術館臉書粉絲專頁」查詢https://www.facebook.com/streetmuseumofartplus/?locale=zh_TW
黃偉哲市長表示，街道美術館以二十年努力深耕城市的公共藝術能量，此次雙料獲獎不僅是專業領域的肯定，更象徵市民共同參與的城市美學成果。同時感謝市民在活動期間踴躍分享與藝術作品邂逅的美好回憶，這些回憶都是城市最珍貴的文化片段，也讓臺南的生活藝術更具溫度。
都發局長林榮川指出，希望透過活動讓更多人看見街道美術館長期推動的「街道生活藝術日常」理念，使藝術成為每個人都能接觸的生活風景與城市景觀。
