台南街頭隨機攻擊！29歲男持刀追砍至派出所 2路人濺血送醫

台南發生隨機攻擊案。（圖／翻攝自臉書／台南大小事）

台南市南區3日晚間20時許發生一起隨機攻擊事件，一名男子手持利器，在南區金華派出所附近，無預警砍傷路人，導致3人受傷送醫，場面一度陷入混亂。

一名42歲男子與一名32歲女子正一同行經斑馬線時，突然遭到一名29歲陳姓男子持刀攻擊。警方指出，受害者與嫌犯互不認識，疑似為隨機攻擊事件。男子腹部遭刺穿並大量出血，女子則背部受傷，兩人皆被緊急送往醫院救治。

警方調查發現，陳姓男子疑似在附近一家足體養生館工作，行凶所持的刀具即為其上班使用的足療刀。案發後，嫌犯未立即逃離現場，而是持刀追砍至金華派出所門口，現場監視器畫面清楚拍下其攻擊行為。所幸警方即時反應，成功將其壓制並逮捕。

廣告 廣告

由於陳嫌在攻擊過程中手部亦有受傷，警方在壓制後隨即通知救護車，將其送往郭綜合醫院接受治療。初步調查顯示，陳嫌近期疑似因感情因素影響情緒，導致精神狀況不穩。警方表示，嫌犯與兩名傷者並無過往糾紛，詳細犯案動機仍有待進一步釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

袁惟仁57歲病逝！愛女淚悼「下輩子牽我走紅毯」：讓我愛你久一點

吃網購娃娃菜中毒 夫妻全身出血險死「案情大逆轉」！竟是尪下藥