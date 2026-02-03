台南街頭隨機砍人釀2傷！黃偉哲公開監視器畫面 速赴院探視傷者

台南昨晚發生隨機攻擊。（圖／翻攝自臉書／台南大小事）

台南市3日晚間驚傳街頭砍人事件，一名29歲在養身館任職的陳姓足療師，疑似因情感問題情緒失控，持足療刀當街揮砍路人，並一路追逐至南區金華派出所門口，最終遭警方壓制，事件共造成3人受傷送醫。台南市長黃偉哲當晚即前往醫院探視傷者，並對外說明警方即時處置經過。

這起事件發生於3日晚間，陳姓男子突然在街頭對一名42歲男子及一名女子動手，兩名被害人無端遭到攻擊後倉皇逃命，其中男子一路被追砍至派出所門口，過程相當驚險。警方表示，員警第一時間衝出所外，迅速將陳嫌包圍並壓制在地，成功阻止傷害持續擴大。

廣告 廣告

黃偉哲昨晚到醫院探視傷者。（圖／翻攝記者爆料網）

黃偉哲當晚透過發文指出，已親赴醫院探望傷者，並向家屬表達關心與慰問，同時請院方全力提供完善醫療照護。他也強調，相關案情已交由檢警單位深入偵辦，後續如有進展，市府將對外說明。

黃偉哲也公布派出所門口的監視器畫面，畫面中可見，被害男子在過馬路時突然遭砍，隨後連滾帶爬逃進派出所內，員警隨即衝上前制伏嫌犯。黃偉哲表示，警方在事發當下即刻反應，展現即時應變能力，未讓事件進一步惡化。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光

吃網購娃娃菜中毒 夫妻全身出血險死「案情大逆轉」！竟是尪下藥

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎