台南街頭驚見「固力果」跑男！ 神秘看板主角竟是屋主本人
台南街頭近日出現一面格外吸睛的大型看板，一名穿著印有「TAINAN」字樣背心的卡通人物高舉雙手，搭配放射狀圖形與綠色台灣圖案，遠遠看讓人立刻聯想到大阪心齋橋的經典「固力果」招牌。這奇特畫面被路過民眾拍下上傳網路後，迅速引起網友熱議。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示，「騎車經過的第一個反應：蛤？！孤陋寡聞的我還真不知道他是誰啊？！」有網友表示，看板中的主角「超級大眾臉」，要猜出來真的不容易，甚至有人形容，「這種臉差不多跟20到30％的台灣男性一樣」。
留言區宛如大型猜謎現場，網友開始推測其身分，「K董吧」、「一定是林俊憲啊，台南到處都是他的看板」、「如果不寫台灣我會猜許冠文，寫了台灣我就猜不到了」、「陳水扁啦」、「根據地理位置跟環境影響，AI判斷78%是陳水扁，21%是林俊憲，1%可能是雜質」、「盛竹如？」、「李四川啊」、「趙少康」、「阿扁~~正解」。
對此，有許多鄰居網友透露，其實看板上的「主角」就是屋主本人，平時曾見過他的真實模樣，這面看板純粹是屋主覺得好玩才設計懸掛，並無其他特殊意涵。也有網友在留言中提到地點線索，指看板疑似位於台南市南區一帶，甚至點出在德興路附近曾看見吊車施工的情況，而且是原PO發文當天中午才掛上去的，讓不少網友想親自前往一探究竟。
